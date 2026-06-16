Στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ πέρασε την νύχτα ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, μετά από μια γραφειοκρατική εμπλοκή που εμπόδισε την άμεση επιστροφή του στις φυλακές Κορυδαλλού.

Νωρίτερα χθες το απόγευμα, το Ε’ Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου έκανε δεκτή την αίτηση αναίρεσης που είχε ασκήσει ο αντεισαγγελέας Σοφοκλής Λογοθέτης, ακυρώνοντας το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά με το οποίο ο καταδικασμένος αρχηγός της «17 Νοέμβρη» είχε αποφυλακιστεί τον περασμένο Μάιο, έπειτα από 24 χρόνια κράτησης. Οι ανώτατοι δικαστές έκριναν ότι το βούλευμα είχε ελλιπή αιτιολογία και ότι παραβιάστηκε ο νόμος του 2021 για τους πολυισοβίτες, ο οποίος ορίζει ότι για να αποφυλακιστεί κάποιος που εκτίει πολλαπλά ισόβια, πρέπει να συμπληρώσει τουλάχιστον 25 χρόνια πραγματικής έκτισης της ποινής του, όριο το οποίο στην περίπτωση του Γιωτόπουλου (καταδικασμένου σε 17 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία σε ισάριθμες δολοφονίες) δεν είχε συμπληρωθεί.

Μετά την έκδοση της απόφασης, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αναχώρησε χθες από το σπίτι του στον Βύρωνα συνοδεία περιπολικών με προορισμό τις φυλακές Κορυδαλλού. Παρά τη σχετική εντολή της εισαγγελίας, οι φυλακές δεν τον δέχτηκαν, καθώς δεν είχε εκδοθεί το απαραίτητο φυλακιστήριο και δεν είχε ολοκληρωθεί η γραφειοκρατική διαδικασία. Παρά τις διαπραγματεύσεις που ακολούθησαν μεταξύ του Εισαγγελέα των Φυλακών και του Εισαγγελέα Εφετών, δεν υπήρξε κατάληξη κι έτσι ο κρατούμενος μεταφέρθηκε στη ΓΑΔΑ.

Σήμερα, αφού ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της έκθεσης σύλληψης και της δακτυλοσκόπησης, ο Γιωτόπουλος οδηγείται στον Εισαγγελέα Εκτελέσεως Ποινών στον Πειραιά, ώστε να τηρηθούν οι νόμιμες διαδικασίες και ακολούθως να μεταφερθεί εκ νέου στις φυλακές Κορυδαλλού για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του.

Η αποφυλάκισή του στις 21 Μαΐου, η οποία αποτέλεσε την πέμπτη προσπάθειά του να βγει από τη φυλακή, είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, δεδομένου ότι είχαν προηγηθεί επανειλημμένες αρνητικές εισηγήσεις από τις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές.

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε συλληφθεί το καλοκαίρι του 2002 στους Λειψούς, την ώρα που ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί στο πλοίο της γραμμής, με βάσει στοιχεία που τον τοποθετούσαν στην ηγεσία της «17 Νοέμβρη».