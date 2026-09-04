Η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς αποτελεί μια κομβική περίοδο μετάβασης για μαθητές και γονείς, η οποία συχνά συνοδεύεται από άγχος, ανησυχία αλλά και ενθουσιασμό.

Για την ομαλή προσαρμογή των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων εξέδωσαν αναλυτικές οδηγίες και πρακτικές συμβουλές.

Από τη σταδιακή επαναφορά της ρουτίνας του ύπνου και τον περιορισμό των οθονών, μέχρι τον προληπτικό ιατρικό έλεγχο και τη σωστή επιλογή της σχολικής τσάντας, οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι η επιτυχημένη σχολική χρονιά προετοιμάζεται πρωτίστως από το σπίτι.

Οι 7 χρήσιμες συμβουλές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός εστιάζει στην ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη του παιδιού και τη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος.

Προκειμένου να επιτευχθεί μια επιτυχημένη και ομαλή μετάβαση από τις ξέγνοιαστες διακοπές του καλοκαιριού και τον άπλετο ελεύθερο χρόνο, πίσω στις υποχρεώσεις της καθημερινότητας και ίσως τις περιορισμένες στιγμές ξεγνοιασιάς, που τόσο ανάγκη έχουν τα παιδιά συστήνεται:

Σταδιακή επαναφορά ρουτίνας ύπνου: Η επαρκής ξεκούραση είναι απαραίτητη για τη συγκέντρωση και τη διάθεση. Η προσαρμογή του ωραρίου πρέπει να ξεκινά λίγες ημέρες νωρίτερα. Ήρεμο και θετικό κλίμα: Η στάση των γονέων επηρεάζει άμεσα τα παιδιά. Η αισιοδοξία και η υποστηρικτική συμπεριφορά μειώνουν το άγχος αποχωρισμού. Εξοικείωση με το σχολικό περιβάλλον: Μια προληπτική επίσκεψη στο σχολείο, η υπόδειξη της τάξης, της αυλής και της διαδρομής ενισχύουν το αίσθημα οικειότητας. Ανοιχτή επικοινωνία: Ενθαρρύνετε τα παιδιά να εκφράσουν τις ανησυχίες τους χωρίς να τις υποτιμάτε. Η ενεργητική ακρόαση χτίζει εμπιστοσύνη. Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων: Συζητήστε για τη σημασία της φιλίας, της συνεργασίας και του σεβασμού προς τους συμμαθητές. Σταθερή καθημερινή ρουτίνα: Η οργάνωση του χρόνου (διάβασμα, παιχνίδι, φαγητό) προσφέρει αίσθημα ασφάλειας και προβλεψιμότητας. Υπομονή και ενθάρρυνση: Κάθε παιδί έχει τον δικό του ρυθμό προσαρμογής. Επιβραβεύστε κάθε μικρό βήμα προόδου.

Οδηγίες από την Ομοσπονδία Παιδιάτρων

Από την πλευρά της, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων υπενθυμίζει ότι η πρόληψη και η προάσπιση της υγείας αποτελούν τη βάση για μια επιτυχημένη σχολική χρονιά.

Οι παιδίατροι τονίζουν ότι ο ύπνος «δεν αλλάζει από τη μια μέρα στην άλλη» και συνιστούν μικρές καθημερινές προσαρμογές. Παράλληλα, υπογραμμίζουν την ανάγκη να τεθούν αυστηρά, σταδιακά όρια στη χρήση τάμπλετ και κινητών, αντικαθιστώντας τα με σωματική δραστηριότητα, αθλητισμό και ελεύθερο παιχνίδι, που συμβάλλουν και στην καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας.

όσον αφορά την διατροφή, η ενέργεια για τη σχολική ημέρα προέρχεται από ένα ισορροπημένο πρόγραμμα γευμάτων. Το πρωινό πρέπει να αποτελεί σταθερή καθημερινή συνήθεια για κάθε μαθητή.

Επιπλέον, ο παιδίατρος αποτελεί τον βασικό σύμμαχο της οικογένειας για την ολιστική παρακολούθηση της αναπτυξιακής και ψυχοσυναισθηματικής κατάστασης του παιδιού. Συστήνονται λοιπόν προληπτικοί έλεγχοι τόσο για την όραση και την ακοή, όσο και για την στοματική υγεία.

Όραση και ακοή: 1 στα 5 παιδιά σχολικής ηλικίας ενδέχεται να αντιμετωπίζει αδιάγνωστα προβλήματα όρασης, ενώ ακόμη και ήπιες διαταραχές ακοής επηρεάζουν αρνητικά τη σχολική απόδοση. Ο προληπτικός έλεγχος πριν το κουδούνι είναι απαραίτητος.

σχολικής ηλικίας ενδέχεται να αντιμετωπίζει αδιάγνωστα προβλήματα όρασης, ενώ ακόμη και ήπιες διαταραχές ακοής επηρεάζουν αρνητικά τη σχολική απόδοση. Ο προληπτικός έλεγχος πριν το κουδούνι είναι απαραίτητος. Οδοντιατρικός έλεγχος: Η έναρξη της χρονιάς είναι η ιδανική ευκαιρία για μια επίσκεψη στον οδοντίατρο.

Ιδιαίτερη προειδοποίηση απευθύνουν οι παιδίατροι για τη σχολική τσάντα, καθώς το 37% των παιδιών σχολικής ηλικίας δηλώνει ότι υποφέρει από πόνους στην πλάτη.

«Η σχολική τσάντα δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 15% του σωματικού βάρους του παιδιού, ενώ θα πρέπει να εφαρμόζει σωστά στην πλάτη και να περιέχει μόνο όσα βιβλία και υλικά είναι απολύτως απαραίτητα για την ημέρα», επισημαίνει η Ομοσπονδία.