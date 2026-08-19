Οι αδειούχοι του Αυγούστου έχουν ξεκινήσει σταδιακά να επιστρέφουν στη βάση τους. Παρά το γεγονός, ότι οι αναχωρήσεις συνεχίζουν να είναι αυξημένες, η εικόνα αντιστρέφεται, καθώς οι αφίξεις τις ξεπερνούν.

Ειδικότερα, χθες Τρίτη 18 Αυγούστου, από το λιμάνι του Πειραιά καταγράφηκαν 15.0000 αφίξεις ενώ οι αναχωρήσεις για τα νησιά της χώρας ήταν 5.800.

Σημειώνεται, όμως, ότι το μεγάλο κύμα επιστροφής των αδειούχων δεν έχει ξεκινήσει. Πολλοί είναι εκείνοι που επιλέγουν να κάνουν τις διακοπές τους, τέλη Αυγούστου, που τα νησιά δεν «πνίγονται» πια από τον κόσμο και οι ρυθμοί είναι πιο ήπιοι.

Για σήμερα, Τετάρτη 19 Αυγούστου, έχουν προγραμματιστεί δεκάδες δρομολόγια προς τον Αργοσαρωνικό, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Η επιστροφή στην καθημερινότητα γίνεται σταδιακά και αναμένεται να κορυφωθεί την ερχόμενη εβδομάδα.