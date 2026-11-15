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Τη σημασία της τακτικής συντήρησης των δικτύων φυσικού αερίου υπογράμμισε ο καθηγητής Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής Μηχανικής του ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, μιλώντας στο ΕΡΤnews. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «δεν πρέπει να αναβάλλουμε τη συντήρηση των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου».
Ο καθηγητής επεσήμανε πως η ασφάλεια των εγκαταστάσεων δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για αυστηρότερους ελέγχους, έγκαιρη αποκατάσταση των τεχνικών ελλείψεων, καθώς και την ύπαρξη λειτουργικών ανιχνευτών αερίου και αυτόματων βαλβίδων διακοπής της παροχής.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Σαρηγιάννης στα ευρήματα που προέκυψαν κατά τους ελέγχους στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, τα οποία αναδεικνύουν το μέγεθος του προβλήματος.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε, εντοπίστηκαν ανιχνευτές αερίου που δεν λειτουργούσαν όπως θα έπρεπε, μια βαλβίδα διακοπής της ροής χωρίς το απαραίτητο χερούλι, αλλά και ένας λέβητας ο οποίος παρέμενε ανέλεγκτος επί 23 ολόκληρα χρόνια.
Εξαμηνιαίοι έλεγχοι και αναβάθμιση παλαιών δικτύων
Για την αποτροπή ατυχημάτων, ο κ. Σαρηγιάννης προτείνει τη διενέργεια ελέγχων από εξειδικευμένους επαγγελματίες τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο στις ιδιωτικές κατοικίες και ανά εξάμηνο στα σχολεία και τα δημόσια κτήρια.
Παράλληλα, κρίνει απαραίτητη την εγκατάσταση ανιχνευτών που συνδέονται απευθείας με αυτόματες βαλβίδες διακοπής της παροχής, εξασφαλίζοντας άμεση προστασία σε περίπτωση διαρροής.
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα παλαιότερα κτήρια, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας, όπου οι φθαρμένες σωληνώσεις πρέπει να αντικαθίστανται χωρίς αναβολές παρά το οικονομικό κόστος, καθώς οι συνέπειες μιας αστοχίας μπορεί να αποβούν δραματικές.
Επιπλέον, ο καθηγητής τάχθηκε υπέρ της αυστηροποίησης του νομοθετικού πλαισίου για φαινόμενα όπως η κλοπή μεταλλικών σωληνώσεων, οι οποίες εγκυμονούν καταστροφικούς κινδύνους.
Τι συνέβη σε Γκράβα και Κορυδαλλό
Αναλύοντας τα πρόσφατα συμβάντα, ο καθηγητής διευκρίνισε πως στη Γκράβα δεν εντοπίστηκε διαρροή από το δίκτυο φυσικού αερίου, ωστόσο η κινητοποίηση των αρχών στάθηκε αφορμή για να αποκαλυφθούν οι μεγάλες ελλείψεις ασφαλείας του κτηρίου.
Αντίστοιχα, για το περιστατικό στον Κορυδαλλό, σημείωσε πως αν και δεν υπήρχε επίσημη επιβεβαίωση για διαρροή προπανίου, η λειτουργία του ανιχνευτή που ενεργοποίησε τον συναγερμό αποδείχθηκε καθοριστική. Εξήγησε μάλιστα πως το προπάνιο απαιτεί αυξημένη επαγρύπνηση, καθώς είναι βαρύτερο από τον αέρα και έχει την τάση να συσσωρεύεται σε υπόγειους και κλειστούς χώρους.
Πρωτόκολλα εκκένωσης και θεσμική θωράκιση
Ένας ακόμη κρίσιμος παράγοντας ασφαλείας είναι η ύπαρξη σαφών οδηγιών αντίδρασης τη στιγμή που ηχεί ένας συναγερμός. Όλοι οι εμπλεκόμενοι οφείλουν να γνωρίζουν επακριβώς τα βήματα: άμεση και πλήρης εκκένωση του χώρου, έγκυρη ενημέρωση των γονέων και επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών στις αίθουσες μόνο κατόπιν επίσημης διαβεβαίωσης από τους αρμόδιους τεχνικούς.
Καταλήγοντας, ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης υπογράμμισε ότι το φυσικό αέριο παραμένει ένα απολύτως ασφαλές ενεργειακό μέσο, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται απαρέγκλιτα οι κανόνες εγκατάστασης και συντήρησης, προτείνοντας την ενεργό αξιοποίηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ως συμβούλου της Πολιτείας για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου πρόληψης.