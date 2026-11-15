Τη σημασία της τακτικής συντήρησης των δικτύων φυσικού αερίου υπογράμμισε ο καθηγητής Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής Μηχανικής του ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, μιλώντας στο ΕΡΤnews. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «δεν πρέπει να αναβάλλουμε τη συντήρηση των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου».

Ο καθηγητής επεσήμανε πως η ασφάλεια των εγκαταστάσεων δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για αυστηρότερους ελέγχους, έγκαιρη αποκατάσταση των τεχνικών ελλείψεων, καθώς και την ύπαρξη λειτουργικών ανιχνευτών αερίου και αυτόματων βαλβίδων διακοπής της παροχής.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Σαρηγιάννης στα ευρήματα που προέκυψαν κατά τους ελέγχους στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, τα οποία αναδεικνύουν το μέγεθος του προβλήματος.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, εντοπίστηκαν ανιχνευτές αερίου που δεν λειτουργούσαν όπως θα έπρεπε, μια βαλβίδα διακοπής της ροής χωρίς το απαραίτητο χερούλι, αλλά και ένας λέβητας ο οποίος παρέμενε ανέλεγκτος επί 23 ολόκληρα χρόνια.

Εξαμηνιαίοι έλεγχοι και αναβάθμιση παλαιών δικτύων