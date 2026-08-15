Έρημοι οι δρόμοι της Αθήνα σήμερα (15/08), ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, καθώς οι εορτασμοί σε όλη τη χώρα είναι σε εξέλιξη, ευκαιρία για εξόρμηση για τους κατοίκους της πόλης.

Η μαζική φυγή των εκδρομέων έχει ηρεμήσει αισθητά την πρωτεύουσα, με την κυκλοφορία στους κεντρικούς οδικούς άξονες να είναι ελάχιστη και πολλοί από τους μεγάλους δρόμους να δημιουργούν ένα τελείως διαφορετικό σκηνικό από το συνηθισμένο.

Βίντεο από την άδεια πρωτεύουσα:

Όπως αποτυπώνεται στις παρακάτω φωτογραφίες, λεωφόροι όπως η Πανεπιστημίου, η Αμαλίας, η Σταδίου και η Ακαδημίας παρουσιάζουν ελάχιστη έως μηδενική κίνηση. Παρόμοιο σκηνικό επικρατεί στην Ομόνοια, καθώς και στις οδούς Σόλωνος, Σκουφά, Ιπποκράτους, Φιλελλήνων και Βασιλίσσης Σοφίας, όπου η πλειονότητα όσων μετακινούνται είναι τουρίστες που περιηγούνται στην πόλη.

Για όσους κατοίκους παρέμειναν στην πρωτεύουσα, οι καθημερινές διαδρομές γίνονται πλέον σε ελάχιστα λεπτά, καθώς η κυκλοφοριακή συμφόρηση έχει σχεδόν εξαλειφθεί από το κέντρο. Καθώς η έξοδος προς τα νησιά και την επαρχία συνεχίζεται με αμείωτη ένταση από τα λιμάνια και τις εθνικές οδούς, η Αθήνα αναμένεται να ερημώσει ακόμη περισσότερο τις αμέσως επόμενες ημέρες.