Μετά την έντονη αντιπαράθεση στη Βουλή, για την στάση της ελληνικής κυβέρνησης σε σχέση με τα γεγονότα της κατάληψης των πλοίων του στολίσκου «Global Sumud Flotilla» από τον στρατό του Ισραήλ, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, εξέδωσε επιτέλους ένα έντονο γραπτό διάβημα στον Πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα.

Με αναφορά στον ακροδεξιό υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε έντονα για την επιλογή της απέλασης, λέγοντας πως πρόκειται για «λάθος» του Μπέντζαμιν Νετανιάχου και πως οι συλληφθένετες πρέπει να παραμείνουν για κάποιους μήνες σε ισραηλινές φυλακές κι όχι να επιστραφούν άμεσα στις πατρίδες τους, το ελληνικό διάβημα ζητάει «ταχεία διεκπεραίωση των προβλεπόμενων διαδικασιών και στον σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών».

Καθώς ο Μπεν Γκβιρ έχει θεσμικό ρόλο στην κυβέρνηση του Τελ-Αβίβ, η Αθήνα αντέδρασε άμεσα στη δήλωση αυτή.

Το ελληνικό ΥΠΕΞ εξέδωσε ανακοίνωση το απόγευμα της Παρασκευής, στην οποία αναφέρει:

«Αντιπροσωπεία της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, με επικεφαλής την Πρέσβη της Ελλάδας στο Ισραήλ, επισκέφθηκε σήμερα, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, το κέντρο κράτησης, όπου βρίσκονται οι 27 Έλληνες πολίτες, μετέχοντες στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla», προκειμένου να τους παράσχει κάθε αναγκαία συνδρομή.

Οι Έλληνες πολίτες είναι καλά στην υγεία τους. Το Υπουργείο Εξωτερικών και η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ μεριμνούν ώστε να ολοκληρωθούν το συντομότερο οι διαδικασίες για τον ταχύτερο δυνατό και ασφαλή επαναπατρισμό τους.

Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο, επιπλέον των προφορικών διαβημάτων που ήδη έχουν γίνει, και έντονο γραπτό διάβημα διαμαρτυρίας στον Πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα αναφορικά με την απαράδεκτη και ανάρμοστη συμπεριφορά Ισραηλινού Υπουργού που στρέφονταν και κατά Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla», μεταξύ των οποίων και μέλος του ελληνικού Κοινοβουλίου.

Με το διάβημα αυτό καλείται η ισραηλινή πλευρά σε ταχεία διεκπεραίωση των προβλεπόμενων διαδικασιών και στον σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών.

Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απαράβατη και θεμελιώδης και αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση κάθε κράτους».