Στη σύλληψη δύο 55χρονων, που μάλιστα είναι αδέρφια, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Κορωπί, μετά από βίαιο επεισόδιο σε βάρος υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ. Οι δύο συλληφθέντες επιτέθηκαν στο συνεργείο των υπαλλήλων, νομίζοντας ότι πρόκειται για απατεώνες, ενώ σε έρευνες που ακολούθησαν στα σπίτια και την επιχείρησή τους, εντοπίστηκε βαρύς οπλισμός, ανάμεσα στον οποίο και ένα οπλοπολυβόλο.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το πρωί της Τετάρτης, 17 Ιουνίου 2026, στην περιοχή του Κορωπίου. Ένα συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ με δύο υπαλλήλους μετέβη στο σημείο για την εκτέλεση προγραμματισμένων εργασιών.

Οι δύο 55χρονοι, θεωρώντας λανθασμένα πως οι εργαζόμενοι ήταν απατεώνες που προσπαθούσαν να τους εξαπατήσουν, κινήθηκαν απειλητικά εναντίον τους. Αφού αρχικά τους επιτέθηκαν φραστικά και τους απείλησαν, η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα από κάθε έλεγχο. Ένας από τους δύο κατηγορούμενους χτύπησε τον έναν υπάλληλο στο κεφάλι με τη λαβή του όπλου, προκαλώντας του σωματικές βλάβες.

Η κινητοποίηση της Ασφάλειας και οι συλλήψεις

Μετά την καταγγελία του αιματηρού επεισοδίου, ενημερώθηκε άμεσα το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κρωπίας. Οι δράστες ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία –κατά περίπτωση για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, απειλή, καθώς και για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Οπλοπολυβόλο και φυσίγγια στην Παιανία

Οι αποκαλύψεις, ωστόσο, συνεχίστηκαν κατά τις έρευνες που πραγματοποίησαν οι αρχές στην οικία των συλληφθέντων, αλλά και σε κατάστημα που διατηρούν στην ευρύτερη περιοχή της Παιανίας.

Εκεί, οι αστυνομικοί βρέθηκαν προ εκπλήξεως καθώς εντόπισαν κρυμμένο βαρύ οπλισμό.

Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

1 οπλοπολυβόλο

1 πυροβόλο πιστόλι

2 αεροβόλα όπλα

200 μεταλλικά φυσίγγια

Οι δύο 55χρονοι οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, προκειμένου να τους απαγγελθούν κατηγορίες.