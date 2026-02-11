Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στη Χίο.

Μια 19χρονη κοπέλα δέχθηκε επίθεση από το σύντροφό της με πέτρα και μεταφέρθηκε με θλαστικό τραύμα στο κεφάλι στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού.

Ειδικότερα, σημειώνεται πως το νεαρό κορίτσι δέχτηκε τρία χτυπήματα στο κεφάλι με πέτρα.

Ένας διερχόμενος οδηγός είδε το ζευγάρι να τσακώνεται σε υπαίθριο χώρο στην περιοχή του Μυρσινιδίου, στο Βροντάδο, και ειδοποίησε την Αστυνομία.

Οι Αρχές έσπευσαν στο σημείο, ώστε να συλλάβουν τον 33χρονο, ο οποίος έχει απασχολήσει και παλαιότερα την αστυνομία. Ωστόσο, δεν πρόλαβαν τον δράστη και ακόμη αναζητείται.

Τέλος, σύμφωνα με πληροφορίες, η κοπέλα ήταν παλιότερα στην «Κιβωτό του Κόσμου» και μένει μόνη της στη Χίο.

Πηγή: Astraparis