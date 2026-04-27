Μία 36χρονη γυναίκα κατέληξε στο νοσοκομείο, τραυματισμένη για ασήμαντη αφορμή, καθώς ένας μοτοσικλετιστής εκνευρίστηκε με την προσπάθειά της να σταθμεύσει το όχημά της και της επιτέθηκε, με σπρωξίματα και γροθιές.

Το νέο περιστατικό βίας συνέβη στο Παγκράτι το απόγευμα του Σαββάτου, αποδεικνύοντας για μία ακόμη φορά ότι οι δρόμοι της πρωτεύουσας μετατρέπονται όλο και πιο συχνά πλέον σε … ρινγκ, με τους οδηγούς να πιάνονται στα χέρια και να διαπληκτίζονται χωρίς σπουδαίο λόγο.

Ειδικότερα, στην οδό Αριστοξένους στην περιοχή του Παγκρατίου η 36χρονη οδηγός δέχτηκε επίθεση σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, καθώς επιχειρούσε να παρκάρει σε μια θέση, την οποία διεκδίκησε ταυτόχρονα και ένας ηλικιωμένος οδηγός. Την ίδια ώρα που τα δύο οχήματα είχαν σταματήσει στο σημείο, πίσω τους υπήρχε ένας μοτοσικλετιστής με το δικό του όχημα, που δεν μπορούσε να περάσει.

Ο 50χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας, αντέδρασε με εκνευρισμό, καθώς δεν μπορούσε να περιμένει τις μανούβρες που έκανε η οδηγός και άρχισε να φωνάζει και να βρίζει. Όταν η γυναίκα βγήκε από το όχημά της για να διαμαρτυρηθεί, εκείνος της επιτέθηκε με σπρωξίματα και την στρίμωξε πάνω στις λαμαρίνες του αυτοκινήτου, συνεχίζοντας να την χτυπά.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε, ο άνδρας την χτύπησε στο πρόσωπο και την έσπρωξε με δύναμη στο έδαφος. Στη συνέχεια μπήκε σε πολυκατοικία της περιοχής, προκειμένου να κρυφτεί.

Αμέσως μετά το περιστατικό η οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη κάταγμα στο πόδι, ενώ κατήγγειλε και το συμβάν στις Αρχές.

Ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί αλλά δεν συνελήφθη, λόγω παρέλευσης του αυτοφώρου και του οικιακού ασύλου που ισχύει, λόγω του γεγονότος ότι βρήκε καταφύγιο στην πολυκατοικία.