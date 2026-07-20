Νέο κύμα ανησυχίας προκαλεί στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα η απότομη κλιμάκωση της βίας, μετά από αλλεπάλληλες επιθέσεις που σημειώθηκαν κατά τεσσάρων δεξαμενόπλοιων ελληνικών συμφερόντων. Τα περιστατικά έλαβαν χώρα σε δύο καίρια θαλάσσια μέτωπα: τη Μαύρη Θάλασσα και τον Κόλπο του Ομάν.

Στη Μαύρη Θάλασσα, δύο δεξαμενόπλοια βρέθηκαν στο στόχαστρο μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones). Πρόκειται για το «Asia» (σημαίας Λιβερίας), το οποίο ανήκει στη Dynacom Tankers Management του Γιώργου Προκοπίου, καθώς και το «Nissos Ios» (σημαίας Νήσων Μάρσαλ), της εταιρείας Kyklades Maritime συμφερόντων της οικογένειας Αλαφούζου.

Ένταση και ζημιές στα Στενά του Ορμούζ

Την ίδια στιγμή, η κρίση επεκτάθηκε και στα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους πλέον στρατηγικούς ενεργειακούς διαδρόμους του πλανήτη, στον φόντο της νέας οξύτητας στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες:

Το ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο «Cavos Maleas» (σημαίας Μάλτας) υπέστη σοβαρότατα πλήγματα στον Περσικό Κόλπο, με αποτέλεσμα το πλήρωμά του να αναγκαστεί να το εγκαταλείψει.

Το δεξαμενόπλοιο «Αχελώος» (σημαίας Λιβερίας) κατέγραψε σημαντικές υλικές ζημιές από την επίθεση που δέχθηκε.

Η κατάσταση των ναυτικών και η πορεία των πλοίων

Αναφορικά με το ανθρώπινο δυναμικό, τα νέα είναι καθησυχαστικά για τους Έλληνες ναυτικούς. Και τα εφτά μέλη του ελληνικού πληρώματος που επέβαιναν στο «Nissos Ios» είναι εντελώς καλά στην υγεία τους. Το πλοίο φέρει ζημιές στη γέφυρα, ωστόσο συνεχίζει αυτόνομα την πορεία του με κατεύθυνση τον Βόσπορο.

Τέλος, όσον αφορά το δεξαμενόπλοιο «Asia», το οποίο χτυπήθηκε στην περιοχή του Νοβοροσίσκ προκαλώντας υλικές ζημιές, επιβεβαιώθηκε ότι δεν επέβαιναν σε αυτό Έλληνες ναυτικοί.

Σήμερα, επίσης, «Οι Φρουροί της Επανάστασης» του Ιράν ανέφεραν ότι δύο πετρελαιοφόρα «εξερράγησαν» και ακινητοποιήθηκαν, αφού προσπάθησαν να ακολουθήσουν αυτό που χαρακτηρίζεται ως μη ασφαλή νότια διαδρομή μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Χθες Κυριακή, «Οι Φρουροί της Επανάστασης» του Ιράν είχαν αναφέρει επίσης ότι δύο πλοία ενεπλάκησαν σε «ατύχημα» στην ίδια περιοχή, αλλά δεν είναι σαφές εάν τα δύο περιστατικά σχετίζονταν μεταξύ τους ή εάν συνδέονταν με τις επιθέσεις κατά των πλοίων της Dynacom.