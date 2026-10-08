Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου στην Ελευσίνα. Ένας άνδρας μεταφέρθηκε τραυματισμένος από αιχμηρό αντικείμενο στο Κέντρο Υγείας της περιοχής, λίγο μετά τις 16:20.

Πρόκειται για αριστερό ακτιβιστή και σύμφωνα με όσα κατήγγειλε δύο ήταν οι δράστες, οι οποίοι τον προσέγγισαν στην οδό Κωνσταντινουπόλεως με αφορμή να τον ληστέψουν. Οι δράστες επιχείρησαν να αρπάξουν το κινητό του 32χρονου, εκείνος όμως αντιστάθηκε και τότε τον μαχαίρωσαν.

Σύμφωνα με την Antifa West Coast Reloaded, οι άνδρες που μαχαίρωσαν τον αριστερό ακτιβιστή στην Ελευσίνα ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο.

«Σήμερα το μεσημέρι, 2 γνωστοί φασίστες της πόλης επιτέθηκαν σε σύντροφο κάτω από το σπίτι του με μαχαίρι. Ο σύντροφος σε άμυνα κατάφερε να τους διαλύσει στο ξύλο, όμως ο ένας φασίστας τον μαχαίρωσε πισώπλατα τρεις φορές στα πόδια. Η υγεία του συντρόφου δεν βρίσκεται σε κίνδυνο, αλλά τα τραύματά του είναι σοβαρά. Θα υπάρξει περαιτέρω ενημέρωση», γράφει η αντιφασιστική οργάνωση στην ανάρτησή της στο Facebook.

Η ανάρτηση:

Μετά την επίθεση, ένας περαστικός πήγε να δει τι συμβαίνει και οι δράστες τράπηκαν σε φυγή. Ο διερχόμενος πολίτης ήταν που μετέφερε τον τραυματία στο Κέντρο Υγείας της Ελευσίνας.

Ωστόσο, κρίθηκε απαραίτητο από το ιατρικό προσωπικό, ο τραυματίας να διακομιστεί στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται αυτή την ώρα, καθώς τα τραύματά του είναι βαθιά.