Σε 12 συλλήψεις για υπόθεση συμπλοκής προχώρησε η αστυνομία στην Πάτρα. Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία, σύμφωνα με καταγγελία ανήλικης μαθήτριας, χθες το βράδυ, Τρίτη 3 Νοεμβρίου, ομάδα περίπου 15 ατόμων πλησίασαν το σπίτι της, όπου την εξύβρισαν και την απείλησαν. Στη συνέχεια, έπειτα από κάλεσμα της μαθήτριας, μετέβησαν στο σημείο συγγενικά και φιλικά της πρόσωπα.

Κατά την διάρκεια συνομιλιών, προσήλθαν ακόμη 15 άτομα της πρώτης ομάδας, οι οποίοι συνεπλάκησαν με τους ήδη παρευρισκόμενους, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οκτώ άτομα και να διακομισθούν σε νοσοκομείο. Στο πλαίσιο διερεύνησης του περιστατικού έγιναν αναζητήσεις από τους αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, της ομάδας ΔΙΑΣ και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών και εντόπισαν αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν τέσσερις που φέρονται ως δράστε ςτης επίθεση.

Όπως γράφει η εφημερίδα Πελοπόννησος σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο αυτοκίνητο βρέθηκαν ένα πιστόλι Tokarev με γεμιστήρα που περιείχε πέντε φυσίγγια, ένα πλαστικό ομοίωμα σιδηρογροθιάς, μία κουκούλα τύπου full face, ένα κράνος και μικροποσότητα κάνναβης. Παράλληλα, συνελήφθησαν τα οκτώ άτομα που είχαν διακομισθεί στο νοσοκομείο για τα αδικήματα της συμπλοκής και της επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Οι τέσσερις συλληφθέντες, που επέβαιναν στο αυτοκίνητο, θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών συνεχίζουν τις έρευνες για την ταυτοποίηση των άλλων εμπλεκομένων στην υπόθεση.

Ανακοίνωση του Δήμου και συλλαλητήριο στην πόλη

Από την πλευρά του, ο Δήμος Πατρέων, σε ανακοίνωση που εξέδωσε για το περιστατικό, μεταξύ άλλων, αναφέρει: «Η Δημοτική Αρχή της Πάτρας καταγγέλλει τη δολοφονική επίθεση ομάδας φασιστοειδών που είχαν στόχο πρωτοπόρα μαθήτρια μέλους του Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Πάτρας το βράδυ της Τρίτης στα Ζαρουχλέικα. Οι φασίστες με σιδηρογροθιές και μαχαίρια επιτέθηκαν σε μέλη της οικογένειάς της και σε φίλους -όλοι τους πρωτοπόροι στους αγώνες της νεολαίας- που βρέθηκαν εκεί για να την υπερασπιστούν, αφού η χθεσινή επίθεση αποτελεί συνέχεια επανειλημμένων προσπαθειών εκφοβισμού».

Επίσης, ο Δήμος ανακοίνωσε ότι «σήμερα, στις 18:00 το απόγευμα, οργανώνεται συλλαλητήριο φορέων στην πλατεία Ταραμπούρα, ενάντια στην εγκληματική φασιστική επίθεση».

Η ανακοίνωση του ΚΚΕ

Τέλος, σε ανακοίνωση που εξέδωσαν, οι οργανώσεις Αχαΐας του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, τονίζουν: «Καταγγέλλουμε την οργανωμένη φασιστική – εγκληματική επίθεση με στόχο πρωτοπόρα μαθήτρια, μέλος του Συντονιστικού Μαθητών Πάτρας και μέλος της ΚΝΕ, με μπράβους, σιδηρογροθιές και μαχαίρια, χθες βράδυ στα Ζαρουχλέικα, αλλά και τον τραυματισμό μελών της ΚΝΕ που βρέθηκαν στο πλευρό της για να την υπερασπιστούν».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ