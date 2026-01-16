Στιγμές αγωνίας έζησε χθες (15/1) το πρωί ένα ζευγάρι στη Λάρισα, όταν δέχθηκε επίθεση από αδέσποτα σκυλιά, στον αστικό ιστό της πόλης. Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, στο ύψος του 2ου Γυμνασίου, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, τα σκυλιά κινήθηκαν απειλητικά προς το ζευγάρι.

Ο πανικός που ακολούθησε οδήγησε στην άμεση ειδοποίηση της αστυνομίας, με άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ, να σπεύδουν στο σημείο. Ευτυχώς, το ζευγάρι δεν τραυματίστηκε, αποφεύγοντας τα χειρότερα.