Σοβαρό περιστατικό βιαιοπραγίας σημειώθηκε σε Νηπιαγωγείο της Δυτικής Αττικής, όπου η προϊσταμένη εκπαιδευτικός φέρεται να δέχθηκε επίθεση μέσα στη σχολική μονάδα από άτομα που βρίσκονταν στον χώρο του Νηπιαγωγείου, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί.

Μετά το περιστατικό η προϊσταμένη διακομίστηκε σε νοσοκομείο. Για την επίθεση ενημερώθηκαν και τα κεντρικά του υπουργείου Παιδείας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της εκπαιδευτικού, την ταυτότητα των ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στο περιστατικό ή τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής Διονύσιος Αναστασόπουλος, έδωσε εντολή για διενέργεια ΕΔΕ, ενώ δήλωσε:

«Όποιος εισέρχεται σε χώρο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και με οποιονδήποτε τρόπο (ύβρεις, απειλές, φωνασκίες) διαταράσσει τη λειτουργία του, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή.

Εάν η πράξη αυτή συνδέεται με πρόκληση βιαιοπραγίας, ο νόμος προβλέπει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή. Οι αρμόδιες αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές έχουν ήδη κινητοποιηθεί για την άμεση εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας και την πλήρη απόδοση των προβλεπόμενων ποινικών ευθυνών στον/στους υπαίτιους».

Η δήλωση του ΠΔΕ Αττικής

Απερίφραστη καταδίκη της επίθεσης κατά εκπαιδευτικού – Πλήρης νομική και θεσμική θωράκιση με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Με αφορμή το απαράδεκτο και βαθύτατα θλιβερό περιστατικό σωματικής βιαιοπραγίας και τραυματισμού εκπαιδευτικού εντός σχολικής μονάδας της Ανατολικής Αττικής, ο Αν. Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προβαίνει στην ακόλουθη δήλωση:

«Καταδικάζουμε απερίφραστα και με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τη σωματική επίθεση εις βάρος λειτουργού της εκπαίδευσης κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Κάθε πράξη βίας μέσα στον φυσικό χώρο του σχολείου αποτελεί ευθεία προσβολή όχι μόνο κατά της σωματικής ακεραιότητας και της τιμής του εκπαιδευτικού, αλλά και κατά του ίδιου του θεσμού του Δημόσιου Σχολείου.

Ως Διοίκηση, ξεκαθαρίζουμε ότι επιδεικνύουμε μηδενική ανοχή. Στεκόμαστε από την πρώτη στιγμή έμπρακτα στο πλευρό της συναδέλφου μας, παρέχοντάς της πλήρη Ηθική, Διοικητική και Νομική κάλυψη.

Υπενθυμίζεται προς πάσα κατεύθυνση, ότι η Πολιτεία έχει θωρακίσει το σχολικό περιβάλλον. Σύμφωνα με το άρθρο 33 του Νόμου 5090/2024, ο οποίος τροποποίησε το άρθρο 168 του Ποινικού Κώδικα (Διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας):

Όποιος εισέρχεται σε χώρο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και με οποιονδήποτε τρόπο (ύβρεις, απειλές, φωνασκίες) διαταράσσει τη λειτουργία του, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή.

Εάν η πράξη αυτή συνδέεται με πρόκληση βιαιοπραγίας, ο νόμος προβλέπει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή.

Οι αρμόδιες αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές έχουν ήδη κινητοποιηθεί για την άμεση εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας και την πλήρη απόδοση των προβλεπόμενων ποινικών ευθυνών στον/στους υπαίτιους.

Παράλληλα, έχουν ενεργοποιηθεί όλες οι υποστηρικτικές δομές της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για την ψυχολογική στήριξη της σχολικής κοινότητας.

Το σχολείο είναι και θα παραμείνει χώρος Ασφάλειας, Παιδείας, Δημοκρατίας και Πολιτισμού.

Εκφράζουμε τις θερμότερες ευχές μας στην τραυματία εκπαιδευτικό για ταχεία ανάρρωση».

Ο Αν. Περιφερειακός Δ/ντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής

Διονύσιος Κ. Αναστασόπουλος Δρ.

ΠΗΓΗ: www.esos.gr