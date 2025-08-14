Έντονη αντίδραση του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, στις δηλώσεις του δήμαρχου Πατρέων, Κώστα Πελετίδη: «Όσοι αγνόησαν το 112 έσωσαν τα σπίτια τους».

Στη νεότερη έκτακτη ενημέρωση για την εξέλιξη των πυρκαγιών, η οποία έγινε χωρίς την παρουσία δημοσιογράφων, ο υπουργός ανέφερε ότι η συμπεριφορά του κ. Πελετίδη είναι επικίνδυνη και οι δηλώσεις του για το 112, εγκληματικές για τη δημόσια ασφάλεια.

«Λυπάμαι πολύ, αλλά ο Δήμος Πατρέων στάθηκε κατώτερος των περιστάσεων σε όλα τα επίπεδα. Στον τομέα της πρόληψης είδαμε πολλά ακαθάριστα οικόπεδα, η προσπάθεια κατάσβεσης ήταν μικρή και όσον αφορά στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, άκουσα τον Δήμαρχο, κ. Πελετίδη, να ενθαρρύνει τους πολίτες να μην εφαρμόσουν τις οδηγίες του 112, κάτι που θεωρώ εγκληματικό και επικίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια», είπε.

«Αυτό δεν αποτελεί υπεύθυνη συμπεριφορά από τον Δήμαρχο της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της χώρας. Είναι δε υποκριτική στάση από τη μία πλευρά να ζητείται η έκδοση 112 έντεκα φορές από τον Δήμο Πατρέων, εκ των οποίων οι οκτώ από τον ίδιο τον Δήμαρχο και από τη άλλη, ο κ. Πελετίδης να προτρέπει τους πολίτες να μην εφαρμόζουν τις δικές του εντολές. Έχουμε ζήσει το Μάτι και δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να αμφισβητεί το 112 που σώζει στην κυριολεξία ζωές» δήλωσε ο κ. Κεφαλογιάννης.

Οι δηλώσεις που προηγήθηκαν από τον κ. Πελετίδη

Το πρωί της Πέμπτης, 14 Αυγούστου, ο κ. Κώστας Πελετίδης, μιλώντας στον Real FM, επέκρινε το 112 και συμφώνησε πως όσοι αγνόησαν τα μηνύματα για εκκενώσεις ήταν αυτοί που έσωσαν τις περιουσίες του.

Συγκεκριμένα, ο δήμαρχος Πατρέων είπε πως για τις πυρκαγιές πρέπει να γίνονται πολλά περισσότερα, λέγοντας πως «δεν μπορούμε να λέμε “εγώ έβγαλα το σήμα και τελείωσε”».

Στη συνέχεια, συμφώνησε πως όσοι έμειναν πίσω στα σπίτια τους και δεν ακολούθησαν τις οδηγίες του 112 για εκκένωση, έσωσαν τις περιουσίες τους. «Ναι, οι πυροσβέστες, ναι, οι δυνάμεις του Δήμου, αλλά με τη συμμετοχή του κόσμου, ο οποίος έμεινε πίσω με ηρωισμό, ήρθε το αποτέλεσμα», δήλωσε, μεταξύ άλλων.