Βίαιο επεισόδιο εκτυλίχθηκε, χθες (30/1), στις φυλακές της Νέας Αλικαρνασσού, όταν κρατούμενος, επιτέθηκε σε σωφρονιστικό υπάλληλο, την ώρα που κλείδωνε τα κελιά. Σύμφωνα με πληροφορίες του Patris.gr, ο κρατούμενος που είναι Αραβικής καταγωγής, γρονθοκόπησε αιφνιδιαστικά τον σωφρονιστικό υπάλληλο, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια ένταση ή κάποιος διαπληκτισμός. Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι επενέβησαν άμεσα και κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον δράστη.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του στο κρατητήριο, ο κρατούμενος επιχείρησε εκ νέου να επιτεθεί, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί τελικά στο πειθαρχείο. Ο τραυματισμένος σωφρονιστικός υπάλληλος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών και σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έλαβε αναρρωτική άδεια.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από περίπου έναν χρόνο στις ίδιες φυλακές, είχε σημειωθεί σοβαρό περιστατικό, όταν ένας κρατούμενος είχε μαχαιρώσει σωφρονιστικό υπάλληλο.