Στα χέρια των επιστημόνων περνά πλέον η υπόθεση της επίθεσης που καταγγέλλει ότι δέχθηκε ο Θανάσης Λινάρδος από λύκο στο Κρυονέρι, σε απόσταση μόλις 100 μέτρων από το νεκροταφείο του χωριού.

Οι ερευνητές της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Καλλιστώ» προχωρούν σε εξειδικευμένη ανάλυση γενετικού υλικού (DNA) από δείγματα σάλιου στα ρούχα του θύματος. Ωστόσο, μια κρίσιμη λεπτομέρεια που αποκάλυψε ο καταγγέλλων, «φωτογραφίζει» εξοικειωμένο θηλυκό λύκο που είχε ναρκωθεί και σημανθεί στην περιοχή τον περασμένο Μάρτιο.

Εργαστηριακή ανάλυση DNA

Οι ερευνητές της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Καλλιστώ» συνέλεξαν γενετικό υλικό (δείγματα σάλιου) από τα ρούχα που φορούσε ο δρομέας κατά τη διάρκεια της πάλης. Τα δείγματα αποστέλλονται για εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθούν με ακρίβεια τα εξής αν το ζώο που επιτέθηκε ήταν πράγματι καθαρόαιμος λύκος (Canis lupus) ή υβρίδιο (διασταύρωση λύκου με δεσποζόμενο ή αδέσποτο σκύλο), αν το συγκεκριμένο άτομο ανήκει στις καταγεγραμμένες αγέλες που παρακολουθούν επιστημονικά οι οργανώσεις στον ορεινό όγκο της Πάρνηθας και εάν πρόκειται για το ίδιο ζώο που έχει εμπλακεί σε προηγούμενα περιστατικά προσέγγισης ή επιθέσεων στην ευρύτερη περιοχή.

Το κολάρο εντοπισμού με το «Κόκκινο λαμπάκι»

Παρά το γεγονός ότι καμία αρμόδια Αρχή δεν έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής επισήμως το περιστατικό, οι πιθανότητες αμφισβήτησης του είδους λιγοστεύουν δραστικά μετά από μια καθοριστική μαρτυρία του θύματος.

Ο Θανάσης Λινάρδος αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια της επίθεσης παρατήρησε μια πολύ συγκεκριμένη λεπτομέρεια στο ζώο: «Φόραγε ένα κολάρο με ένα κόκκινο λαμπάκι που αναβόσβηνε».

Η περιγραφή αυτή παραπέμπει ευθέως στη δράση των επιστημονικών ομάδων πεδίου. Τον περασμένο Μάρτιο, η Ομάδα Επέμβασης της «Καλλιστώς» είχε πραγματοποιήσει επιχείρηση αναισθητοποίησης ενός ισχυρά εξοικειωμένου θηλυκού λύκου ηλικίας ενός έτους, στην ορεινή ζώνη μεταξύ Βαρυμπόμπης και Κρυονερίου, τοποθετώντας του ειδικό ραδιοκολάρο εντοπισμού (GPS tracker).

Η μέθοδος της γενετικής ταυτοποίησης έχει εφαρμοστεί με επιτυχία και στο παρελθόν. Σε παλαιότερη επίθεση λύκου σε δρομέα, το γενετικό υλικό που συλλέχθηκε από τα ρούχα του αναλύθηκε στο Εργαστήριο Γενετικής του Τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ, αποδεικνύοντας την εμπλοκή αρσενικού λύκου. Η εξέλιξη εκείνη είχε οδηγήσει τους αρμόδιους φορείς να χαρακτηρίσουν την κατάσταση ως «υψηλής κρισιμότητας» λόγω της επικίνδυνης εξοικείωσης των άγριων ζώων με την ανθρώπινη παρουσία.

Τα αυστηρά πρωτόκολλα: Εκτοπισμός ή ευθανασία για το ζώο

Όταν ένας λύκος φτάνει στο ανώτατο στάδιο εξοικείωσης (habituated/bold wolf), δηλαδή εκδηλώνει απρόκλητη, επιθετική συμπεριφορά και επιτίθεται σε άνθρωπο, ενώ ενστικτωδώς τα ζώα αυτά αποφεύγουν την επαφή, τα διεθνή και εθνικά πρωτόκολλα διαχείρισης αλλάζουν ριζικά.

Μετά την ολοκλήρωση των εργαστηριακών εξετάσεων, οι συναρμόδιοι φορείς (ΟΦΥΠΕΚΑ, Δασικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Περιβάλλοντος και «Καλλιστώ») εξετάζουν δύο συγκεκριμένα σενάρια για το μέλλον του ζώου:

Παγίδευση και εκτοπισμός: Επιχείρηση σύλληψης του λύκου και μεταφορά του σε περιφραγμένο, ελεγχόμενο καταφύγιο άγριας ζωής, μακριά από οικιστικούς ιστούς. Ευθανασία (Η έσχάτη των ποινών): Εάν το ζώο κριθεί μόνιμα επικίνδυνο και ακατάλληλο για επανένταξη ή μεταφορά, η θανατηφόρα απομάκρυνσή του αποτελεί το πιο πιθανό επόμενο βήμα. Αντίστοιχη απόφαση είχε ληφθεί πρόσφατα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος σε περιστατικό επίθεσης λύκου σε ανήλικο παιδί τουριστών σε παραλία της Χαλκιδικής, όπου δόθηκε εντολή εντοπισμού και ευθανασίας για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και ασφάλειας.

Ενίσχυση περιπολιών και οδηγίες προστασίας προς τους πολίτες

Έως ότου εκδοθούν τα αποτελέσματα της ανάλυσης DNA, η Ομάδα Επέμβασης του ΟΦΥΠΕΚΑ ενισχύει τις περιπολίες της στην ευρύτερη περιοχή Τατοΐου – Κρυονερίου. Οι περιπολίες στοχεύουν στον εντοπισμό του ζώου και την άμεση απώθησή του με τη χρήση εγκεκριμένων αποτρεπτικών μέσων, όπως ειδικά αβολίδωτα βλήματα και ηχητικές συσκευές (εκφοβισμός).

Παράλληλα, οι αρχές απευθύνουν αυστηρές συστάσεις προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής, να αποφεύγουν την πεζοπορία, το τρέξιμο ή ο περίπατος κατά τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες στην είσοδο της δασικής έκτασης και να μην αφήνονται τροφές, υπολείμματα φαγητού ή ανοικτοί κάδοι απορριμμάτων που προσελκύουν άγρια πανίδα.