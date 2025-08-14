Ένας Σύνδεσμος Φιλάθλων του Παναθηναϊκού, στην περιοχή του Κολωνού, έγινε τα ξημερώματα της Πέμπτης, 14 Αυγούστου, στόχος εμπρηστών.

Οι άγνωστοι, γύρω στις 5 το πρωί, πλησίασαν τα γραφεία που βρίσκονται στην οδό Αλικαρνασσού και τοποθέτησαν έναν αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό, ο οποίος αποτελείτο από τέσσερα γκαζάκια. Στη συνέχεια εξαφανίστηκαν, και λίγο αργότερα ακούστηκε μια έκρηξη.

Από την επίθεση ξέσπασε φωτιά, που είχε σαν αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στην είσοδο, και σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Οι φλόγες περιορίστηκαν και την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Αθλητικής Βίας.

Οι Αρχές αναζητούν οπτικό υλικό από κάποια κάμερα ασφαλείας που ενδεχομένως να έχει καταγράψει τους δράστες.