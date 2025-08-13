Στην Πλατεία Ρολόι των Ιωαννίνων, ένας άνδρας φέρεται να επιτέθηκε ξαφνικά σε υπάλληλο καθαριότητας.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Νομού Ιωαννίνων καταδικάζει την επίθεση και τη χαρακτηρίζει απρόκλητη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου και με βίντεο που κυκλοφόρησε, ο πολίτης πλησίασε μία εργαζόμενη και ζήτησε να καθαριστεί αμέσως το πάρκο.

Όταν εκείνη εξήγησε ότι θα το κάνει μόλις ολοκληρώσει τον καθαρισμό του δρόμου, ο άνδρας αντέδρασε με λεκτική και σωματική βία.

Χτύπησε έναν δεύτερο υπάλληλο με γροθιά, ενώ εκείνος ήταν σκυμμένος και κοιτούσε το κινητό του.

Ο υπάλληλος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες και του έκαναν ράμματα.

Ο εργαζόμενος είναι συμβασιούχος και η σύμβασή του λήγει στις 19 Σεπτεμβρίου.

Το Σωματείο ζητά από τις Αρχές να ερευνήσουν το περιστατικό και να αποδοθούν ευθύνες, ενώ επισημαίνει την ανάγκη για μονιμοποίηση των συμβασιούχων και νέες προσλήψεις.