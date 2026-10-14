Στιγμές τρόμου έζησε ένας ανήλικος μαθητής εσπερινού σχολείου στο κέντρο της Αθήνας, όταν έπεσε θύμα άγριας επίθεσης τη στιγμή που αποχωρούσε από το σχολικό συγκρότημα για να επιστρέψει στο σπίτι του.

Το χρονικό της αιματηρής επίθεσης

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας. Ομάδα ανηλίκων πλησίασε το θύμα εκτός του σχολικού χώρου και αρχικά του επιτέθηκε λεκτικά. Η κατάσταση εκτραχύνθηκε ταχύτατα, με τους δράστες να περνούν στη σωματική βία και τελικά να τραυματίζουν τον μαθητή με μαχαίρι.

Σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο

Ο ανήλικος διακομίστηκε άμεσα σε νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται φέροντας σοβαρά τραύματα. Πρόκειται για παιδί με καταγωγή από την Αίγυπτο, το οποίο είχε φτάσει στην Ελλάδα ως ασυνόδευτος πρόσφυγας. Οι αρχές διενεργούν έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.