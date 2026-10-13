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Σε αναμονή βρίσκονται οι απολογίες των δύο κατηγορουμένων, 18 και 22 ετών, για την επίθεση με μαχαίρι στην Ελευσίνα, καθώς οι συνήγοροί τους κατέθεσαν αίτηση εξαίρεσης κατά της αρμόδιας ανακρίτριας.
Ο λόγος της αίτησης εξαίρεσης
Ο λόγος της αίτησης, σύμφωνα με την υπεράσπιση, είναι η έκδοση εντάλματος σύλληψης τη στιγμή που ο ένας εκ των δύο νεαρών είχε ήδη παραδοθεί αυτοβούλως στις Αρχές.
Η εξέλιξη της διαδικασίας εξαρτάται πλέον από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, το οποίο θα αποφασίσει αν θα κάνει δεκτό ή θα απορρίψει το αίτημα.
Τι πρόκειται να υποστηρίξουν οι κατηγορούμενοι
Όταν τελικά βρεθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης, οι δύο νεαροί αναμένεται να υποστηρίξουν πως ο 32χρονος ήταν αυτός που εκκίνησε την επίθεση.
Ωστόσο, η ποινική δίωξη που έχει ασκηθεί σε βάρος τους από την Εισαγγελία είναι ιδιαίτερα βαρειά και περιλαμβάνει:
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Απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία.
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Οπλοφορία και οπλοκατοχή.
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Παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
Σημειώνεται ότι, ο 22χρονος φέρεται να αποτελεί μέλος νεοναζιστικής οργάνωσης.
Το βίντεο από την επίθεση των φερόμενων δραστών στον 32χρονο με μαχαίρι: