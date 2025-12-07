Επίθεση με βόμβες μολότοφ εξαπέλυσαν το βράδυ της Κυριακής, 7 Δεκεμβρίου, άγνωστοι εναντίον του Αστυνομικού Τμήματος της Κυψέλης.

Συγκεκριμένα, λίγο πριν τις 20:00, ομάδα τουλάχιστον έξι ατόμων πλησίασε το Α.Τ., στην οδό Θήρας και εκτόξευσε πέντε μολότοφ.

Στη συνέχεια, κατευθύνθηκε προς την πλατεία Κυψέλης, όπου φέρεται να προσήχθη ένα άτομο.

Από την επίθεση προκλήθηκαν ζημιές σε ένα περιπολικό, ενώ δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Τέλος, πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρξε και εμπρησμός κάδου στη διασταύρωση των οδών Δροσοπούλου και Θήρας, που φαίνεται πως σχετίζεται με την επίθεση.