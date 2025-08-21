Πέτρες σε τουριστικό λεωφορείο πέταξαν άγνωστοι, πιθανότατα ανήλικοι με αποτέλεσμα να σπάσουν τα τζάμια και να τραυματιστεί ο οδηγός, 34 ετών, ο οποίος διακομίστηκε στο ΑΧΕΠΑ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ τραυματίστηκαν ελαφρά άλλοι δύο τουρίστες από τη Σερβία που επέβαιναν στο λεωφορείο.

Μέχρι στιγμής η Αστυνομία ανακοίνωσε δύο προσαγωγές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουριστικό λεωφορείο επέστρεφε χθες (20/08), από την Χαλκιδική στη Σερβία, και κοντά στα διόδια του Ωραιοκάστρου δέχτηκε επίθεση με πέτρες από τέσσερις ανήλικους.

Οι πέτρες έσπασαν τα τζάμια και το παρμπρίζ του λεωφορείου, τραυματίζοντας τρία άτομα.

Ο ένας εκ των τραυματιών είναι ο δεύτερος οδηγός του λεωφορείου, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, με τραύματα στο πρόσωπο από τα τζάμια. Άλλοι δύο επιβάτες, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρύτερα, δεν θέλησαν να μεταφερθούν στο Νοσοκομείο.

Οι περίπου 40 επιβάτες του λεωφορείου σοκαρίστηκαν από την επίθεση, και στη συνέχεια ήρθε δεύτερο λεωφορείο προκειμένου να τους παραλάβει.