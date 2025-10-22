Τρεις αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ τραυματίστηκαν το απόγευμα της Τρίτης στη Χαλκίδα, όταν δέχθηκαν επίθεση από ομάδα περίπου 20 ατόμων Ρομά, μετά από καταγγελία για διατάραξη της κοινής ησυχίας στην περιοχή της Χαραυγής.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 5:45 μ.μ. (17:45), όταν η ομάδα ΔΙ.ΑΣ. μετέβη στη Χαραυγή, έπειτα από κλήση για έντονη μουσική που ενοχλούσε τους κατοίκους. Κατά την προσέγγιση των αστυνομικών, δέχθηκαν απρόκλητη επίθεση από μεγάλη ομάδα Ρομά, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών εξ αυτών.

Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή αμέσως μετά την επίθεση, προκειμένου να αποφύγουν τη σύλληψη. Ωστόσο, οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό τους απέδωσαν καρπούς λίγη ώρα αργότερα.

Συγκεκριμένα, σε περιοχή της Νέας Αρτάκης εντοπίστηκε ένα άτομο το οποίο ταυτοποιήθηκε ως συμμετέχων στη συμπλοκή και συνελήφθη από τις διωκτικές αρχές.

Οι τραυματισμένοι αστυνομικοί μεταφέρθηκαν για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπολοίπων δραστών της επίθεσης.

Αναμένεται να απαγγελθούν κατηγορίες για διατάραξη κοινής ησυχίας, απρόκλητη σωματική βλάβη και επίθεση κατά υπαλλήλων.

Πηγή: Eviathema