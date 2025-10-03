Ένα πρωτοφανές περιστατικό συνέβη την περασμένη Δευτέρα κατά τη διάρκεια δίκης .

Αντίδικος επιτέθηκε στη συνήγορο γυναίκας αρχικά λεκτικά και στη συνέχεια προκαλώντας της χτυπήματα .Το περιστατικό συνέβη στο τέλος της εκδίκασης υπόθεσης για επιμέλεια παιδιών με τον άντρα να πλησιάζει τη συνήγορο Ζωή Σπυροπούλου και να της επιτίθεται .Η ίδια προσπάθησε να προστατευθεί αλλά τα χτυπήματα συνεχίζονταν.Στο Ειρηνοδικείο κλήθηκαν το ΕΚΑΒ ενώ η αστυνομία συνέλαβε το δράστη ο οποίος θα δικαστεί στις 7 Οκτωβρίου στο Αυτόφωρο.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσω του δικηγόρου Θέμη Σοφού, ο οποίος τόνισε σε ανάρτησή του μεταξύ άλλων :

«Πρόκειται περί ξεκάθαρης βίας κατά γυναίκας δικηγόρου, συνιστάμενης στην ΕΜΦΥΛΗ ΒΙΑ που υφίστανται γυναίκες δικηγόροι, είτε σε προσωπικό είτε σε επαγγελματικό επίπεδο. ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ απερίφραστα την επίθεση αυτή, όπως και κάθε παρόμοια συμπεριφορά, ειδικά όμως η άσκηση σωματικής βίας και απειλής κατά γυναίκας δικηγόρου την ώρα που ασκεί το ΙΕΡΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ αποτελεί τη χειρότερη μορφή παραβίασης θεμελιωδών συνταγματικών δικαιωμάτων και ελευθεριών. «

Ανακοίνωση εξέδωσε και η Ένωση Ποινικολόγων και Μαχόμενων δικηγόρων

«Η σωματική βλάβη σε βάρος δικηγόρου δεν αποτελεί μόνο προσωπική προσβολή, αλλά συνιστά και βαρύ πλήγμα στο κύρος και την ομαλή λειτουργία της Δικαιοσύνης. Τέτοιου είδους πράξεις είναι απολύτως αδιανόητες. Ο δικηγόρος, ως θεσμικός παράγοντας της Δικαιοσύνης, οφείλει να ασκεί το λειτούργημά του απερίσπαστος και με ασφάλεια, χωρίς να απειλείται ή να στοχοποιείται. Κανένα προσωπικό πάθος, καμία αντιδικία δεν μπορεί να δικαιολογήσει την ωμή προσβολή του νομικού κόσμου και των αρχών που αυτός υπηρετεί.

Απαιτούμε την άμεση και παραδειγματική αντίδραση της Δικαιοσύνης, ώστε να αποτραπούν στο μέλλον παρόμοιες ενέργειες. Δηλώνουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στη συνάδελφο και γνωστοποιούμε ότι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης θα βρίσκονται στο πλευρό της κατά την εκδίκαση της υπόθεσης την Τρίτη, 7 Οκτωβρίου.»

Την ημέρα εκδίκασης της υπόθεσης στο δικαστήριο θα βρεθούν συνάδελφοι της κ.Σπυροπούλου προκειμένου να της συμπαρασταθούν.