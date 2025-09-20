Μέσω ανακοίνωσής της η Ανοιχτή Αντισιωνιστική Συνέλευση,εκφράζει την έντονη αντίθεσή της, για τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης αναφορικά με το Ισραήλ και τα γεγονότα που διαδραματίζονται στη Γάζα.

Συγκεκριμένα, οι εκπρόσωποι της Αντισιωνιστικής Συνέλευσης διατείνονται ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, στηρίζει τη γενοκτονία που συντελείται στη Γάζα, ενώ έχει ανοίξει την κερκόπορτα των συνεργασιών και των επενδύσεων με τους σιωνιστές, όπως τους αποκαλεί.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και τη ρητορική πραγματοποιήθηκε επίθεση στο «ισραηλινών συμφερόντων» ξενοδοχείο ANISE-ALUM, στην οδό Ευρυπίδου..

Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση της Ανοιχτής Αντισιωνιστικής Συνέλευσης

«Την ώρα που η Γάζα φλέγεται, όσο η σιωναζιστική οντότητα ξεδιπλώνει τα σχέδιά της για την «τελική λύση», το ελληνικό κράτος συνεχίζει σταθερά την έμπρακτη στήριξή του στη γενοκτονία ως στρατηγικός σύμμαχος των σιωνιστών.

Έχοντας δώσει γη και ύδωρ στο «ισραηλινό» κεφάλαιο που έχει εισχωρήσει σε κάθε κερδοφόρο τομέα, ιδιαίτερα τον τουριστικό και τον κτηματομεσιτικό, με συνεχείς εξαγορές κτιρίων στο κέντρο της Αθήνας και εξασφαλίζοντας συνεχή εισροή σιωνιστών τουριστών. Παράλληλα, η Ελλάδα διαφημίζεται ως επενδυτικός παράδεισος και ως ασφαλής και θελκτικός προορισμός για τους γενοκτόνους. Το ριζοσπαστικό κίνημα έχει καταστήσει σαφές ότι οι σιωνιστές δολοφόνοι και οι υποστηρικτές τους δεν είναι ευπρόσδεκτοι στις γειτονιές μας και τα χιλιοματωμένα σέκελ των δήθεν επενδυτών τους θα στοχοποιούνται.

Σε αυτό το πλαίσιο το Σάββατο 13/9 πραγματοποιήθηκε παρέμβαση στο «ισραηλινών» συμφερόντων ξενοδοχείο ANISE-ALUMA στην οδό Ευριπίδου, ένα από τα τέσσερα της ίδιας αλυσίδας στην Αθήνα. Η ALUMA είναι θυγατρική του ομίλου Isrotel που παρουσιάζεται ως η μεγαλύτερη ξενοδοχειακή αλυσίδα σε αριθμό κλινών στο Ισραήλ και έχει ήδη πέντε ξενοδοχεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ στο άμεσο μέλλον σχεδιάζει την επέκτασή της σε Κρήτη, Κέρκυρα και Ρόδο. Επενδυτικός σύμμαχος της Isrotel για τις εξαγορές ακινήτων και την επέκταση σε όλη την επικράτεια, η οικογένεια Νταγιάν μια από τις ισχυρότερες στο «Ισραήλ» με επενδύσεις στον κτηματομεσιτικό τομέα όπου πρόσφατα (2021) είχε συμμετάσχει και στο διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ για την αξιοποίηση της πρώην Αμερικανικής Βάσης των Γουρνών στην Κρήτη, μέσω της Vivion Investments.

Όσο το κεφάλαιο επενδύει στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού για να πουλάει τουρισμό και καλοπέραση, τόσο πιο μαχητικά θα μας βρίσκει μπροστά του. Όσο η σιωναζιστική οντότητα συνεχίζει το γενοκτονικό/εποικιστικό της σχέδιο στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη ανενόχλητη, τόσο θα κλιμακώνουμε τον αγώνα μας εμπνεόμενοι από το αλύγιστο πνεύμα των ηρωικών μαχητών της Παλαιστινιακής Aντίστασης».