Η επίθεση στην Καλλιθέα με πρωταγωνιστή έναν 55χρονο άνδρα, ομογενή με καταγωγή από το Καζακστάν, ο οποίος φέρεται να χτύπησε επανειλημμένα με αλουμινένιο ρόπαλο του μπέιζμπολ τους δύο νεαρούς αιγυπτιακής καταγωγής, 21 και 22 ετών αντίστοιχα, συνεχίζει να απασχολεί τις Αρχές, καθώς νέα στοιχεία που έρχονται στο φως φαίνεται να διαφοροποιούν σημαντικά την αρχική εικόνα της υπόθεσης.

Την ίδια ώρα, αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν μπροστά στα μάτια περαστικών, οι οποίοι έσπευσαν να βοηθήσουν τα θύματα και να σταματήσουν την επίθεση.

Αυτόπτης μάρτυρας για την επίθεση: «Τον χτύπησε τρεις φορές στο κεφάλι με το ρόπαλο»

Γυναίκα που βρισκόταν στο σημείο του περιστατικού μίλησε στον ΣΚΑΪ και περιέγραψε καρέ-καρέ όσα συνέβησαν:

Όπως ανέφερε, ο 55χρονος βγήκε από το κτίριο κρατώντας το ρόπαλο του μπέιζμπολ και κινήθηκε προς τους δύο νεαρούς άνδρες. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, εντόπισε αρχικά τον έναν από αυτούς και τον χτύπησε επανειλημμένα στο κεφάλι.

«Βγήκε έξω με το ρόπαλο, βρήκε τον έναν από τους δύο και τον χτύπησε στο κεφάλι. Του έδωσε τρεις φορές με το ρόπαλο στο κεφάλι», ανέφερε χαρακτηριστικά η αυτόπτης μάρτυρας.

Στη συνέχεια, όπως είπε, ο δεύτερος άνδρας πλησίασε από την απέναντι πλευρά αντιλαμβανόμενος τι συνέβαινε, ενώ ο δράστης φέρεται να τους ζήτησε να παραμείνουν γονατισμένοι μέχρι να φτάσει η αστυνομία.

«Ήρθε ο δεύτερος από απέναντι και τον ρώτησε γιατί τον χτυπούσε και τους είπε να καθίσουν στα γόνατα, να μην κουνηθούνε, να έρθει η αστυνομία», πρόσθεσε.

Περαστικοί προσπάθησαν να βοηθήσουν τα θύματα

Η μαρτυρία περιγράφει επίσης την κινητοποίηση πολιτών που βρέθηκαν στο σημείο και επιχείρησαν να παρέμβουν για να σταματήσει η επίθεση.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η γυναίκα, αρκετοί συγκεντρώθηκαν γύρω από τα δύο θύματα ζητώντας από τον 55χρονο να σταματήσει να τα χτυπά, ενώ μετά το περιστατικό προσπάθησαν να τους προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.

Μάλιστα, όπως είπε, οι παρευρισκόμενοι ξέπλυναν με νερό τα τραύματα του άνδρα που είχε δεχθεί τα χτυπήματα στο κεφάλι, μέχρι να φτάσουν οι διασώστες του ΕΚΑΒ και η αστυνομία.

Τα νέα δεδομένα που αλλάζουν την εικόνα της υπόθεσης

Την ίδια ώρα, οι Αρχές εξετάζουν νέα στοιχεία που ενδέχεται να ανατρέπουν την αρχική εκδοχή για τα γεγονότα που προηγήθηκαν της επίθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο Αιγύπτιοι πιθανόν να μην εισήλθαν ποτέ στην πολυκατοικία ή στο διαμέρισμα του ομογενούς από το Καζακστάν, όπως είχε αρχικά γίνει γνωστό.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η σύζυγος του ομογενούς είδε δύο άτομα έξω από το κτίριο να φωτογραφίζουν την πολυκατοικία και επικοινώνησε μαζί του προκειμένου να τον ενημερώσει.

Ο 55χρονος, ο οποίος εργάζεται ως οδοντίατρος, φέρεται να έσπευσε στο σημείο έχοντας μαζί του το ρόπαλο του μπέιζμπολ. Στη συνέχεια εντόπισε τους δύο άνδρες σε στάση λεωφορείου που βρισκόταν κοντά στην πολυκατοικία και ακολούθησε η επίθεση.

Τα στοιχεία αυτά διαφοροποιούν αισθητά την αρχική εκδοχή της υπόθεσης, σύμφωνα με την οποία οι δύο άνδρες είχαν εισβάλει στο σπίτι του ομογενούς.

Ο 55χρονος άνδρας προκάλεσε πολύ σοβαρές σωματικές βλάβες στους δύο νεαρούς Αιγύπτιους με τον ένα από αυτούς να του έχουν τοποθετηθεί ράμματα στο κεφάλι μετά από τα χτυπήματα.

Συνελήφθησαν και οι τρεις εμπλεκόμενοι

Μετά το επεισόδιο, οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τόσο του 55χρονου ομογενούς όσο και των δύο Αιγυπτίων.

Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό, αλλά και ο πραγματικός λόγος παρουσίας των δύο ανδρών έξω από την πολυκατοικία.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και τις καταθέσεις μαρτύρων, προκειμένου να αποσαφηνιστεί πλήρως τι προηγήθηκε της επίθεσης και να αποδοθούν οι αντίστοιχες ευθύνες.

Θυμίζουμε ότι αρχικά η είδηση κυκλοφόρησε ως επίθεση ενοίκου σπιτιού σε διαρρήκτες που αποπειράθηκαν να εισβάλουν στο διαμέρισμά του, κάτι που είναι εσφαλμένο σύμφωνα με την εξέλιξη του ρεπορτάζ.

Ποινικές ευθύνες για τον 55χρονο

Σοβαρές ποινικές κατηγορίες αναμένεται να αντιμετωπίσει ο 55χρονος άνδρας, έπειτα από την επίθεση στους δύο νεαρούς αιγυπτιακής καταγωγής.

Οι αρχές εξετάζουν την άσκηση δίωξης για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ δεν αποκλείεται να διερευνηθεί ακόμη και το ενδεχόμενο απόπειρας ανθρωποκτονίας, ανάλογα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Για τους δε Αιγύπτιους, που επίσης συνελήφθησαν, η κατηγορία αφορά προπαρασκευαστική ενέργεια κλοπής, η οποία κατά κανόνα μένει ατιμώρητη με βάση το ελληνικό ποινικό δίκαιο, εφόσον δεν έχει διαπραχτεί ποινικό αδίκημα.