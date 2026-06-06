Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της επίθεσης ενός 55χρονου οδοντιάτρου σε δυο φερόμενους διαρρήκτες στην Καλλιθέα.

Ο 55χρονος ομογενής από το Καζακστάν που κυνήγησε με σιδερένιο ρόπαλο και τραυμάτισε δύο νεαρούς Αιγύπτιους διώκεται για επικίνδυνη σωματική βλάβη, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Από την άλλη πλευρά, στους δύο νεαρούς ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα κλοπής από κοινού και παράνομη είσοδο στη χώρα.

Νέο βίντεο ντοκουμέντο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, αλλάζει τα δεδομένα και φέρνει στο προσκήνιο το ενδεχόμενο να εμπλέκονται περισσότερα άτομα. Ειδικότερα, φαίνεται πώς στο σημείο που εκτυλίχθηκε το περιστατικό βρισκόντουσαν και ακόμη δύο άτομα, με τις αστυνομικές Αρχές να αναζητούν τον ακριβή τους ρόλο.

Δείτε το νέο σκληρό βίντεο από την επίθεση με ρόπαλο στην Καλλιθέα:

Βιντεοληπτικό υλικό κάμερας ενός καταστήματος της περιοχής βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών, αφού καταγράφονται δύο ακόμη άτομα, μαυροντυμένα, τα οποία φαίνονται να βρίσκονται πολύ κοντά στον οδοντίατρο κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγα δευτερόλεπτα αφού ο 55χρονος χτυπά με το ρόπαλο τον έναν νεαρό Αιγύπτιο και ο δεύτερος φαίνεται να τρέχει έντρομος να διαφύγει, δύο άτομα εμφανίζονται να τον ακινητοποιούν και να τον οδηγούν πίσω στον οδοντίατρο.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Οι αστυνομικές Αρχές αναζητούν τους δυο άνδρες, οι οποίοι φέρονται να βοήθησαν τον 55χρονο κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Εξετάζεται το αν είχαν ενεργό συμμετοχή ή βρέθηκαν τυχαία στο σημείο.

Ακόμη, στις παραπάνω εικόνες διακρίνεται και μια γυναίκα, η οποία εκτιμάται ότι μπορεί να είναι η σύζυγος του ομογενούς από το Καζακστάν.

Παράλληλα, σημειώνεται πως οι άνδρες της αστυνομίας συνεχίζουν να αναζητούν και επιπλέον βιντεοληπτικό υλικό που θα βοηθούσε στην εξακρίβωση των ρόλων κάθε εμπλεκόμενου στην υπόθεση, καθώς και στην συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Φωτογράφιζαν την οικία του οδοντίατρου

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο Αιγύπτιοι φωτογράφιζαν την οικία του οδοντίατρου στην Καλλιθέα και είναι πιθανό το ενδεχόμενο να μην εισήλθαν ποτέ στην πολυκατοικία ή στο διαμέρισμα του ομογενούς από το Καζακστάν, όπως είχε αρχικά γίνει γνωστό.

Η σύζυγος του 55χρονου ήταν αυτή που αρχικά είδε δύο άτομα έξω από το κτήριο να φωτογραφίζουν την πολυκατοικία και επικοινώνησε μαζί του προκειμένου να τον ενημερώσει. Ο οδοντίατρος έσπευσε στο σημείο, έχοντας μαζί του ένα ρόπαλο του μπέιζμπολ και αφού εντόπισε τους δυο Αιγύπτιους σε στάση λεωφορείου που βρισκόταν κοντά στην πολυκατοικία, ακολούθησε η επίθεση.

Τα στοιχεία αυτά διαφοροποιούν την αρχική εκδοχή της υπόθεσης, σύμφωνα με την οποία οι δύο άνδρες είχαν εισβάλει στο σπίτι του ομογενούς. Ο 55χρονος άνδρας προκάλεσε πολύ σοβαρές σωματικές βλάβες στους δύο νεαρούς Αιγύπτιους με τον ένα από αυτούς να του έχουν τοποθετηθεί ράμματα στο κεφάλι μετά από τα χτυπήματα.

Διώξεις και για τους τρεις εμπλεκόμενους

Μετά το επεισόδιο, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τόσο του 55χρονου όσο και των δύο Αιγυπτίων.

Σοβαρές ποινικές κατηγορίες αντιμετωπίζει ο 55χρονος άνδρας, μετά από την επίθεση στους δύο νεαρούς αιγυπτιακής καταγωγής. Κατηγορείται για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ δεν αποκλείεται να διερευνηθεί ακόμη και το ενδεχόμενο απόπειρας ανθρωποκτονίας, ανάλογα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Για τους νεαρούς, φερόμενους διαρρήκτες, οι οποίοι επίσης συνελήφθησαν, η κατηγορία αφορά προπαρασκευαστική ενέργεια κλοπής και παράνομη είσοδο στη χώρα.

Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό, αλλά και ο πραγματικός λόγος παρουσίας των δύο ανδρών έξω από την πολυκατοικία.