Μια βίαιη επίθεση από ομάδα περίπου 30 ατόμων, ανάμεσα στα οποία υπήρχαν και ανήλικοι, σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής στην πλατεία Ζωοδόχου Πηγής στην Παιανία, με θύματα δέκα ανηλίκους.

Το χρονικό της επίθεσης στην Παιανία

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, τρεις έφηβοι 17 ετών κατάφεραν να διαφύγουν, όμως ένας φίλος τους εγκλωβίστηκε από έναν δράστη που φορούσε γκρι ζακέτα. Στην προσπάθειά του να αμυνθεί, ο ανήλικος δέχτηκε χτύπημα στο κεφάλι με ρόπαλο από άλλο μέλος της ομάδας και έπεσε στο έδαφος. Παράλληλα, ένας 16χρονος που βρισκόταν επίσης πεσμένος στο έδαφος ξυλοκοπήθηκε και οι δράστες του αφαίρεσαν τα παπούτσια, η αξία των οποίων αγγίζει τα 150 ευρώ.

Οι συλλήψεις και η δικογραφία από την Ασφάλεια

Καθώς διέφυγαν, οι δράστες εγκατέλειψαν στο σημείο το ρόπαλο, το οποίο εντοπίστηκε από πολίτες και παραδόθηκε στην αστυνομία. Αμέσως μετά την ενημέρωσή τους, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παιανίας ξεκίνησαν έρευνες και εντόπισαν ένα ύποπτο αυτοκίνητο στην οδό Αναπαύσεως, κοντά στο νεκροταφείο της περιοχής.

Στο όχημα επέβαιναν εννέα άτομα, ανάμεσα τους και πέντε ανήλικοι, οι οποίοι προσήχθησαν και στη συνέχεια συνελήφθησαν για την εμπλοκή τους στην επίθεση.

Οι αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση των κινητών τηλεφώνων των συλληφθέντων, τα οποία εστάλησαν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Σε βάρος των εννέα ατόμων σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη από κοινού, σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, παράβαση του νόμου περί όπλων και ληστεία κατά συναυτουργία, και αναμένεται να οδηγηθούν για να απολογηθούν.

Στο μεταξύ, το παιδί που τραυματίστηκε στο πίσω μέρος του κεφαλιού από το ρόπαλο και έφερε εκδορές στο πρόσωπο μεταφέρθηκε από τους γονείς του στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», ενώ οι έρευνες της Ασφάλειας Παιανίας παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων 21 δραστών.