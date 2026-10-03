Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στην Εντατική ο 33χρονος, που δέχθηκε άγρια επίθεση τα ξημερώματα της Παρασκευής (2/10) στο Λαύριο, όταν ο πρώην σύζυγος της συντρόφου του εισέβαλε στο σπίτι τους.

Σύμφωνα με μαρτυρίες συγγενών, ο άτυχος άνδρας μπήκε ως «ασπίδα» για να προστατεύσει την 32χρονη γυναίκα από το μένος του δράστη.

Η κινηματογραφική εισβολή και ο εφιάλτης

Ο 32χρονος δράστης, ρουμανικής καταγωγής, προσέγγισε την κατοικία χρησιμοποιώντας μια σκάλα από γειτονική αυλή.

Οπλισμένος με τρία μαχαίρια και κρατώντας μια βαριοπούλα, έσπασε την πόρτα και επιτέθηκε με μανία στο ζευγάρι.

Το πλέον σοκαριστικό στοιχείο της υπόθεσης είναι πως την ώρα της αιματηρής συμπλοκής, σε διπλανό δωμάτιο κοιμόντουσαν τα δύο ανήλικα παιδιά της 32χρονης και του δράστη, ηλικίας μόλις 2,5 και 1,5 ετών.

Η γυναίκα τραυματίστηκε στην προσπάθειά της να διαφύγει, με τον δράστη να την καταδιώκει και να την χτυπά ξανά.

«Λειτούργησε ως ήρωας» – Κρίσιμες ώρες για τον 33χρονο

Οι μαρτυρίες της οικογένειας του 33χρονου αποτυπώνουν την αγωνία για την πορεία της υγείας του. Ο αδερφός του τόνισε πως η κατάσταση παραμένει οριακή, σημειώνοντας πως ο νεαρός είχε επιστρέψει πρόσφατα από την Ολλανδία για χάρη της σχέσης του.

Την ίδια στιγμή, η μητέρα του, με έκδηλη συγκίνηση, ανέφερε σε τηλεοπτική της συνέντευξη πως ο γιος της, ο οποίος εργάζεται ως μικροβιολόγος, θυσιάστηκε για τη σύντροφό του.

Ο 33χρονος φέρει πολλαπλά τραύματα σε θώρακα, κοιλιά και βουβωνική χώρα, υπεβλήθη σε πολύωρο χειρουργείο και παραμένει διασωληνωμένος.

Η 32χρονη γυναίκα, έχοντας δεχθεί χτυπήματα σε θώρακα και κοιλιά, διέφυγε τον κίνδυνο και νοσηλεύεται σταθερή σε ιδιωτική κλινική.

Το ιστορικό της κακοποίησης και οι περιοριστικοί όροι

Η τραγωδία στο Λαύριο ξετυλίχθηκε έπειτα από μακρά σειρά προειδοποιητικών σημαδιών. Η 32χρονη είχε ήδη απευθυνθεί στις Αρχές τέσσερις φορές (μεταξύ 2025 και 2026), για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και απειλές κατά της ζωής της, καθώς και μία φορά για παραβίαση διατροφής. Αν και διέθετε στο κινητό της την εφαρμογή «Panic Button» από τον Νοέμβριο του 2025, δεν κατέστη δυνατό να την ενεργοποιήσει την ώρα της επίθεσης.

Μόλις έναν μήνα πριν, στις αρχές Σεπτεμβρίου, αστυνομικοί είχαν εντοπίσει και συλλάβει τον 32χρονο, βρίσκοντας στο αυτοκίνητό του επικίνδυνα αντικείμενα.

Παρά την προσαγωγή του στον Εισαγγελέα, είχε αφεθεί ελεύθερος με τον όρο να μην προσεγγίζει την πρώην σύζυγό του στα 100 μέτρα.

Πλέον, απέναντί του εκκρεμεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας.