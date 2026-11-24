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Στη σύλληψη τεσσάρων ανηλίκων προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία, έπειτα από την άγρια επίθεση και τον ξυλοδαρμό ενός 17χρονου μαθητή το απόγευμα του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου στην πλατεία του Αγίου Θωμά, στου Γουδή. Οι ανήλικοι κατηγορούνται για συμμετοχή σε συμμορία και απόπειρα κλοπής.
Παράλληλα, χειροπέδες περάστηκαν και στους γονείς των εμπλεκομένων με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Οι δράστες που ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν είναι δύο 13χρονοι (ένας Φιλιππινέζος και ένας Αλβανός), ένας 14χρονος Γεωργιανός και ένας 17χρονος Φιλιππινέζος. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να εντοπίσουν και άλλα άτομα που ενδέχεται να συμμετείχαν στο επεισόδιο.
Προσωπικές διαφορές και ενέδρα στην πλατεία
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το κίνητρο της επίθεσης αποδίδεται σε προσωπικές διαφορές, καθώς το θύμα και οι δράστες γνωρίζονταν μεταξύ τους. Οι ανήλικοι φέρεται να είχαν στήσει καρτέρι στον 17χρονο με σκοπό να επιλύσουν τις διαφορές τους διά της βίας.
Όλα συνέβησαν γύρω στις 17:30 του Σαββάτου. Ο νεαρός καθόταν με τη φίλη του σε ένα πεζούλι, όταν οι ανήλικοι τους περικύκλωσαν.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες άρχισαν να τους προκαλούν, προφασιζόμενοι διαφορές με κάποιον γνωστό του ζευγαριού και φωνάζοντας πως η περιοχή τούς ανήκει. Η λεκτική βία γρήγορα κλιμακώθηκε. Από την επίθεση ο νεαρός υπέστη σοβαρά τραύματα στη μύτη και στο μάτι, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει ακόμη και η όρασή του.
Ηχητικό ντοκουμέντο και σοβαροί τραυματισμοί
Ηχητικό υλικό που παρουσίασε το ΕΡΤnews καταγράφει τις στιγμές τρόμου που εκτυλίχθηκαν. Στο ηχητικό ακούγονται οι δράστες να εξαπολύουν χυδαίες ύβρεις και απειλές εναντίον του 17χρονου, ο οποίος μπήκε μπροστά για να προστατεύσει την κοπέλα του, προτού δεχθεί τα βίαια χτυπήματα.
Απαθείς μάρτυρες μπροστά στη βία
Στο βίντεο ντοκουμέντο αποτυπώνονται θαμώνες γειτονικών καφετεριών και εστιατορίων να παρακολουθούν το συμβάν χωρίς κανείς να παρέμβει για να σταματήσει τους δράστες. Λίγα λεπτά αργότερα, στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να παραλάβει τον τραυματισμένο 17χρονο και να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο.
«Πάγωσα, δεν μπορούσα να ουρλιάξω»
Η κοπέλα του 17χρονου, μιλώντας για το συμβάν, περιέγραψε τον τρόμο που βίωσε βλέποντας τον φίλο της να ξυλοκοπείται. Όπως εξήγησε, οι απειλές και η βία της προκάλεσαν κρίση πανικού. Αν και «πάγωσε» και δεν είχε καν τη δύναμη να φωνάξει, επιχείρησε μάταια να τους απομακρύνει.