Στιγμές τρόμου έζησε ένας 18χρονος ποδοσφαιριστής στον Άγιο Δημήτριο, όταν δέχθηκε άγρια επίθεση με μαχαίρι από έναν 23χρονο που επιχειρούσε να τον ληστέψει. Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που ο νεαρός κατευθυνόταν πεζός προς την προπόνηση της ομάδας του.

Σύμφωνα με την περιγραφή του πατέρα του θύματος, ο δράστης πλησίασε τον αθλητή, τον απείλησε λεκτικά απαιτώντας τα πράγματά του και στη συνέχεια τον τραυμάτισε στο κεφάλι με μαχαίρι. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής που ακολούθησε, ο 18χρονος έχασε την αθλητική του τσάντα, ενώ ο επιτιθέμενος κατάφερε να τον χτυπήσει εκ νέου, τραυματίζοντάς τον και στην πλάτη.

Την εφιαλτική εικόνα που ακολούθησε επιβεβαίωσε αυτόπτης μάρτυρας, γιατρός στο επάγγελμα, ο οποίος άκουσε τις κραυγές για βοήθεια και έσπευσε στο σημείο. Όπως ανέφερε, είδε τον νεαρό να ανεβαίνει αιμόφυρτος το στενό, ζητώντας απεγνωσμένα υποστήριξη και δηλώνοντας πως δε γνώριζε το άτομο που του επιτέθηκε.

Ο 18χρονος διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου νοσηλεύεται φέροντας τραύματα στο κεφάλι και την πλάτη.

Ο 23χρονος δράστης επιχείρησε να διαφύγει αμέσως μετά την πράξη του, όμως η κινητοποίηση των Αρχών ήταν άμεση, με αποτέλεσμα τον γρήγορο εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Πλέον, η οικογένεια του τραυματισμένου αθλητή ζητά την πλήρη απόδοση δικαιοσύνης για την απρόκλητη επίθεση.