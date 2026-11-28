Στην εξιχνίαση της σοβαρής επίθεσης που είχε δεχθεί ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Cepal, στην Κηφισιά, Θεόδωρος Αθανασόπουλος, στις 3 Μαρτίου 2026, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σημειώνεται ότι η Cepal Hellas είναι χρηματοοικονομική εταιρεία που ειδικεύεται στη διαχείριση κόκκινων δανείων.

Η υπόθεση έκλεισε έπειτα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, η οποία πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν δύο άνδρες, ηλικίας 37 και 28 ετών, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται και ένας 39χρονος, ο οποίος είναι ήδη έγκλειστος σε Κατάστημα Κράτησης. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Εκβιαστών έκαναν έρευνα στο σπίτι του και εντόπισαν καλάσνικοφ, πιστόλια, πλαστά έγγραφα, εκατοντάδες λίρες και περισσότερα από 150.000 ευρώ σε μετρητά.

Οι κατηγορίες που τους βαραίνουν αφορούν, κατά περίπτωση, σύσταση συμμορίας, επικίνδυνη σωματική βλάβη, απόπειρα εκβίασης, απειλή, πλαστογραφία και επιμέρους αδικήματα.

Το χρονικό της ενέδρας και οι απειλές

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι δράστες είχαν σχεδιάσει με λεπτομέρεια την επίθεση. Αφού προηγουμένως είχαν παρακολουθήσει τις κινήσεις του επιχειρηματία, χρησιμοποίησαν αυτοκίνητο με πλαστή πινακίδα κυκλοφορίας και προκάλεσαν σκόπιμα σύγκρουση στο πίσω μέρος του οχήματός του.

Μόλις τα δύο οχήματα ακινητοποιήθηκαν, δύο από τους επιβαίνοντες κατέβηκαν και επιτέθηκαν με αγριότητα στον διευθύνοντα σύμβουλο, τραυματίζοντάς τον σοβαρά, κυρίως στο κεφάλι, πριν τραπούν σε φυγή. Ωστόσο, η δράση τους δε σταμάτησε εκεί, καθώς στη δικογραφία περιλαμβάνονται και μεταγενέστερες απειλές, καθώς και απόπειρα εκβίασης σε βάρος του θύματος.

Τι βρέθηκε στις έρευνες – Ακόμη μία σύλληψη

Στο πλαίσιο της επιχείρησης έγιναν έρευνες τόσο σε οικίες στην Αττική όσο και σε κελί Σωφρονιστικού Καταστήματος. Παράλληλα, συνελήφθη και ένας 31χρονος, συγγενής του 28χρονου κατηγορούμενου, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών, χωρίς ωστόσο να προκύπτει συμμετοχή του στη δράση της συμμορίας.

Συνολικά, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν: