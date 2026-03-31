Δύο νεαρά αγόρια, ηλικίας 18 και 19 ετών δέχθηκαν επίθεση από περίπου 30 άτομα. Σύμφωνα με την καταγγελία που έκαναν στις Αρχές, η επίθεση σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (30/03) στην κεντρική πλατεία Κορωπίου.

Πιο συγκεκριμένα, η συμμορία, η οποία αποτελείτο από περίπου 30 άτομα, πλησίασε τα δύο αγόρια και άρχισε να τα χτυπά, με αποτέλεσμα να αποκτήσουν σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και σε άλλα σημεία του σώματος.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».

Αξίζει να σημειωθεί πως στο σημείο της επίθεσης βρέθηκε και ένα μαχαίρι 16 εκατοστών. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα των Αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.