Άγρια επίθεση σε 19χρονο σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στα Μάλια της Κρήτης. Τέσσερα άτομα, νεαρής ηλικίας ξεκίνησαν να τον ξυλοκοπούν, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι θύτες και το θύμα γνωρίζονται από παλιά και φαίνεται πως ένας εκ των τεσσάρων του τηλεφώνησε, λέγοντάς του ότι θα πρέπει να βρεθούν για να μιλήσουν.

Ο νεαρός τους συνάντησε και τότε ξεκίνησε η επίθεση σε βάρος του. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η αφορμή της επίθεση ήταν μια κοπέλα, η οποία ήταν συγγενής του ενός εκ των δραστών.

Ο 19χρονος προχώρησε σε καταγγελία και αστυνομικοί συνέλαβαν τρία άτομα.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Συνελήφθησαν χθες (19.02.2026) τρεις ημεδαποί ,μεταξύ των οποίων και ανήλικος κατηγορούμενοι για τα κατά περίπτωση αδικήματα της πρόκλησης σωματικών βλαβών και παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου στο Ηράκλειο.

Ειδικότερα , βραδινές ώρες χθες (19.02.2026) 19χρονος ημεδαπός κατήγγειλε στο Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου ότι νεαρά άτομα λόγω προσωπικών διαφορών, του προκάλεσαν σωματικές βλάβες.

Αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας εντόπισαν και συνέλαβαν δυο ημεδαπούς (19χρονο και ανήλικο) κατηγορούμενους για απλές σωματικές βλάβες.

Επίσης ταυτοποίησαν δυο ακόμα ημεδαπούς ενώ συνέλαβαν και 49χρονο ημεδαπό κηδεμόνα για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν Αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου».

Πηγή: Patris