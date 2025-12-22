Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας , Αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης, υποδέχθηκε στο Επιτελείο τους επίτιμους και διατελέσαντες Αρχηγούς ΓΕΑ, στο πλαίσιο της ετήσιας ενημέρωσής τους.

Οι επίτιμοι Αρχηγοί ενημερώθηκαν για την κατάσταση του ευρύτερου γεωπολιτικού περιβάλλοντος και για βασικά θέματα της Πολεμικής Αεροπορίας που αφορούν την οργάνωση, τις επιχειρήσεις, τα εξοπλιστικά προγράμματα, την εκπαίδευση και την ασφάλεια, ενώ στη συνέχεια αντάλλαξαν απόψεις, αξιοποιώντας την εμπειρία και τις γνώσεις τους.