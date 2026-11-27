Τον τίτλο του Επίτιμου Διδάκτορα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) έλαβε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης. Η απονομή της ανώτατης ακαδημαϊκής διάκρισης πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή που φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιούπολης της Θέρμης.

Η διάκριση από την Πολυτεχνική Σχολή του ΔΙΠΑΕ

Η αναγόρευση του επικεφαλής των Ενόπλων Δυνάμεων έγινε από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, το οποίο υπάγεται στην Πολυτεχνική Σχολή του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Η τελετή στην Πανεπιστημιούπολη της Θέρμης

Η εκδήλωση στη Θέρμη επισφράγισε και επίσημα την απόδοση του τιμητικού τίτλου στον Στρατηγό Δημήτριο Χούπη, αναδεικνύοντας τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΔΙΠΑΕ με τη στρατιωτική ηγεσία της χώρας.