Υπό την επίβλεψη κτηνιάτρου βρίσκεται το πίτμπουλ που επιτέθηκε και σκότωσε το 2χρονο παιδί στη Ζάκυνθο. Το ζώο έχει μεταφερθεί προσωρινά σε καταφύγιο, ενώ αναζητείται νέος χώρος φιλοξενίας όπου θα παραμείνει και θα παρακολουθείται στενά, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της ιδιαίτερα επιθετικής συμπεριφοράς του.

Την κατάσταση του σκύλου θα εξετάσει πενταμελής Επιτροπή από την Πάτρα, η οποία μέσα στις επόμενες ημέρες θα αποφασίσει αν το ζώο θα πρέπει να θανατωθεί ή αν μπορεί να παραμείνει σε καταφύγιο, ανάλογα με την συμπεριφορά που θα παρουσιάσει. «Από αύριο θα παραδοθεί σε κτηνίατρο για παρακολούθηση», δήλωσε στην ΕΡΤ ο Δήμαρχος Ζακύνθου, Γιώργος Στασινόπουλος.

Παρότι δεν είχαν καταγραφεί επίσημες αναφορές επιθετικότητας στην Αστυνομία, κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν, ότι το σκυλί ήταν μόνιμα αλυσοδεμένο και σε κατάσταση ημιάγριας συμπεριφοράς.

Πώς συνέβη το τραγικό περιστατικό

Οι γονείς του παιδιού είχαν μόλις επιστρέψει από ψώνια, όταν το παιδάκι ξέφυγε της προσοχής τους και διένυσε περίπου 80 μέτρα για να πλησιάσει το σκυλί, καθώς ήθελε να παίξει μαζί του. Το ζώο βρισκόταν δεμένο σε περιφραγμένο χώρο. Το αγοράκι μπήκε μέσα και τότε το πίτμπουλ του επιτέθηκε, αρπάζοντάς το από τον λαιμό.

Γιατροί που το παρέλαβαν στο Νοσοκομείο της Ζακύνθου περιέγραψαν το σοκ που τους προκάλεσε η κατάσταση του παιδιού. «Ήρθε κατακρεουργημένο, χωρίς σφυγμό. Έγινε άμεσα αναζωογόνηση, αλλά τα τραύματα στον λαιμό ήταν εξαιρετικά σοβαρά, σχεδόν μη αναγνωρίσιμα», ανέφερε γιατρός στον Alpha.

Η οικογένεια και τα ζώα

Το σπίτι της οικογένειας βρίσκεται λίγο έξω από τον Άγιο Λέοντα. Οι γονείς είναι γνωστοί φιλόζωοι και φιλοξενούσαν στο σπίτι τους 25 έως 30 σκυλιά, καθώς και άλλα ζώα.

Οι γονείς του παιδιού συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ωστόσο αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή Εισαγγελέα, καθώς κατά την επίθεση το δίχρονο αγοράκι φαίνεται να βρισκόταν μόνο του στον χώρο μαζί με το σκυλί.

Ακούγοντας τις κραυγές ο πατέρας του έτρεξε αμέσως και προσπάθησε απεγνωσμένα να σώσει το παιδί του, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε γρήγορα στο σπίτι, ωστόσο το παιδί μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, ο δίχρονος Λίο δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του.

Στη σελίδα τους στο Facebook, οι γονείς δημοσίευαν συχνά φωτογραφίες και βίντεο από τα σκυλιά που φροντίζουν τόσο στο σπίτι, όσο και στο καταφύγιό τους, με τον μικρό Λίο συχνά ανάμεσά τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις πριν από δέκα ημέρες, στις 27 Νοεμβρίου, η οικογένεια είχε γιορτάσει τα δεύτερα γενέθλιά του.

Η τοπική κοινότητα παραμένει συγκλονισμένη, ενώ οι Aρχές αναμένουν τα αποτελέσματα της κτηνιατρικής εξέτασης και της έρευνας για τις συνθήκες υπό τις οποίες, σημειώθηκε η ανείπωτη τραγωδία.