Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 7:00 το πρωί της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου, στο δρόμο Πτολεμαΐδας- Κοζάνης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λεωφορείο το οποίο σε καθημερινή βάση μεταφέρει εργαζόμενους της ΔΕΗ και εκτελούσε το δρομολόγιο Πτολεμαΐδα – ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, μεταφέροντας 40 εργαζομένους, προσέκρουσε στις σιδερένιες προστατευτικές μπάρες, πριν καταλήξει εκτός δρόμου, καθώς ο οδηγός υπέστη ανακοπή την ώρα της διαδρομής.

Ένας από τους επιβαίνοντες όταν κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά φέρεται να έπιασε το τιμόνι πατώντας φρένο και ακινητοποιώντας το λεωφορείο.

Οι γιατροί με τη διαδικασία της ΚΑΡΠΑ έδωσαν μάχη για να κρατήσουν στη ζωή τον 56χρονο οδηγό, ο οποίος στη συνέχεια κατέληξε.

Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι που επέβαιναν στο λεωφορείο είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στον προορισμό τους με άλλο λεωφορείο.

Πηγή: kozan.gr