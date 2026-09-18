Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού, ενημέρωσε τους πολίτες του ότι σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση που έλαβε από την Περιφέρεια Αττικής, έχει εμφανιστεί επιβεβαιωμένο κρούσμα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.

Νωρίς το πρωί της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου ειδικό κλιμάκιο, ακολουθώντας τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, προχώρησε σε στοχευμένες εφαρμογές ακμαιοκτονίας και προνυμφοκτονίας, τόσο στο σημείο που διαμένει το κρούσμα όσο και περιμετρικά.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του προγράμματος ψεκασμών του Δήμου, είχαν πραγματοποιηθεί πρόσφατα επαναληπτικοί προληπτικοί ψεκασμοί σε διάφορα σημεία του Δήμου (Άλσος Α. Παπανδρέου Άλσος Κ. Καραμανλή Χολαργός, Κηποθέατρο Παπάγου, Σινεμά Άρτεμις, Πάρκο Στρατάρχου Αλ. Παπάγου, Πλατεία Δερέκα κα) και θα συνεχιστούν το επόμενο χρονικό διάστημα.

Η ανάρτηση του Δήμου Παπάγου – Χολαργού: