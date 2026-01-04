Σύμφωνα με πληροφορίες, ταυτοποιήθηκε η σορός της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη, η οποία αγνοούνταν μετά τη φονική πυρκαγιά που ξέσπασε σε μπαρ στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας.

Το κορίτσι διασκέδαζε στο μοιραίο μπαρ Le Constellation, όπου συνέβη η τραγωδία τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς, με τουλάχιστον 40 νεκρούς και 119 τραυματίες .

Το βράδυ της Κυριακής (4/1) το προφίλ του πατέρα της, Αντώνη Καλλέργη, στο Facebook άλλαξε χρώμα και έγινε μαύρο, σε ένδειξη πένθους. Επίσης, η φωτογραφία εξωφύλλου αντικαταστάθηκε από μία φωτογραφία που δείχνει έναν άγγελο με το όνομα «Alice» (Αλίκη).

Κάτω από την ανάρτηση και τη φωτογραφία, δεκάδες φίλοι και γνωστοί εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια της νεαρής κοπέλας που έχασε τη ζωή της, ενώ είχε βγει για να γιορτάσει την Πρωτοχρονιά του 2026.

Επίσης, ο αδελφός της δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram βίντεο από τα παιδικά τους χρόνια:

Η 15χρονη Αλίκη Καλλέργη (Alice Kallergis) είχε διπλή υπηκοότητα, ελληνική και ελβετική, και ζούσε μόνιμα στην Ελβετία.

Η Ελληνίδα Αλίκη Καλλέργη, ηλικίας μόλις 15 ετών, βρισκόταν στο μπαρ Le Constellation στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, όταν ξέσπασε η καταστροφική πυρκαγιά κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την Πρωτοχρονιά.

Η οικογένεια και οι φίλοι της αναζητούσαν απεγνωσμένα οποιοδήποτε ίχνος ζωής εδώ και τέσσερις ημέρες, ωστόσο φαίνεται πως οι χειρότεροι εφιάλτες των αγαπημένων της, επιβεβαιώθηκαν σήμερα.

Ο αδελφός της Αλίκης είχε απευθύνει δημόσια έκκληση μέσω των κοινωνικών δικτύων, ζητώντας οποιαδήποτε πληροφορία για την τύχη της. «Δεν έχουμε κανένα νέο από τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά. Παρακαλώ, όποιος γνωρίζει κάτι, να επικοινωνήσει άμεσα μαζί μας», ανέφερε στο μήνυμά του.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε λίγο μετά τη 1:30 τα ξημερώματα, όταν φωτιά που φέρεται να προκλήθηκε από βεγγαλικά σε σαμπάνιες, εξαπλώθηκε με αστραπιαία ταχύτητα στο υπόγειο μπαρ.

Οι εορτασμοί μετατράπηκαν σε σκηνές χάους, με τον απολογισμό να φτάνει, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, τους τουλάχιστον 4ο νεκρούς και 119 τραυματίες, στην πλειονότητά τους νέους ηλικίας 15 έως 25 ετών, πολλοί εκ των οποίων φέρουν σοβαρά εγκαύματα τρίτου βαθμού.