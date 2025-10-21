Επιμέλεια; Άννα Δόλλαρη

Οικογενειακή τραγωδία συνέβη το μεσημέρι της Τρίτης 21/10 στο Φλαμούλι Τρικάλων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του trikala.gr, 18χρονος έπνιξε την μητέρα του με μία πετσέτα! Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως τηλεφώνησε ο ίδιος στις Αρχές και ειδοποίησε για το έγκλημά του.

Είπε χαρακτηριστικά στους αστυνομικούς: «Την σκότωσα γιατί μου είχε κάνει την ζωή κόλαση».

Όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα, πρόκειται για παιδί χωρισμένων γονιών, που ζούσε μαζί με την μητέρα του ενώ έχει μία αδερφή.

Άνδρες της αστυνομίας συνέλαβαν τον νεαρό, με τα αρχικά Α. Μπ. ενώ στο σπίτι που έγινε το έγκλημα, υπάρχουν και διασώστες του ΕΚΑΒ.

Επίσης μετέβη ιατροδικαστής ώστε να διαπιστωθούν οι συνθήκες του θανάτου της 54χρονης γυναίκας. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πέθανε από ασφυξία.

Παράλληλα, σύμφωνα με μαρτυρίες κοντινών τους προσώπων, ο 18χρονος δεχόταν μπούλινγκ από συμμαθητές του στο σχολείο λόγω της οικογενειακής του κατάστασης, ενώ έμενε μόνιμα με τον πατέρα του και επισκεπτόταν την μητέρα του.

Όπως υποστηρίζουν οι γείτονες τους, οι τσακωμοί μητέρας και γιου ήταν πολύ συχνοί και έντονοι.

Ο δράστης της μητροκτονίας καταθέτει αυτή την ώρα για το έγκλημα του, ενώ στην συνέχεια οι αστυνομικοί θα μιλήσουν με άτομα του στενού οικογενειακού αλλά και φιλικού περιβάλλοντος της οικογένειας, ώστε να ρίξουν φως στην υπόθεση και να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της ανθρωποκτονίας.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο 18χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, ότι σκεφτόταν εδώ και καιρό να την σκοτώσει, χωρίς ακόμη να έχει αναφερθεί στους λόγους.

Ακόμη έγινε γνωστό, ότι έβλεπε τηλεόραση με την μητέρα του και ξαφνικά πήγε στο μπάνιο, πήρε μια πετσέτα και την στραγγάλισε.