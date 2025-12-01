Mε μια σεζόν που ο ίδιος χαρακτηρίζει «απαιτητική και δύσκολη», ο Eπαγγελματίας Οπλίτης, πρωταθλητής Bodybuilding, Επιλοχίας Κώστας Μπότσιογλου από το Θούριο Ορεστιάδας, βρέθηκε στο στούντιο της εκπομπής Εβροσκόπιο του Ράδιο Έβρος, λίγο μετά την ολοκλήρωση των φετινών του αγώνων. Κρατώντας στις αποσκευές του μετάλλια, σημαντικές διακρίσεις και εμπειρίες από τρεις μεγάλες διοργανώσεις – Κύπρο, Ρουμανία και Αθήνα – μίλησε για την πορεία του, τις αντιξοότητες και το τι πραγματικά απαιτεί ο πρωταθλητισμός στη σωματική διάπλαση.

«Ανεβήκαμε κατηγορία – οι απαιτήσεις είναι άλλες»

Η σεζόν ξεκίνησε με την Κύπρο, σε αγώνα της ομοσπονδίας WABBA στις 2 Νοεμβρίου. Ο Κώστας κατέκτησε τη δεύτερη θέση στην κατηγορία του – οριακά, όπως λέει ο ίδιος, «στον πόντο». Παρότι η πρόκριση για το μεγάλο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Ρουμανία δινόταν μόνο στον πρώτο, μια ανατροπή της τελευταίας στιγμής άλλαξε τα δεδομένα. «Το βράδυ, μετά τον αγώνα, με πήραν τηλέφωνο. Είχαν δει κάτι καλό πάνω μου και μου είπαν: θέλουμε να έρθεις μαζί μας στη Ρουμανία. Δεν το περίμενα», λέει. Δικαιώθηκαν για την επιλογή και η συμμετοχή του εκεί άξιζε πραγματικά: Στο ευρωπαϊκό της NPC, με 42 χώρες εκπροσωπούμενες, ο Κώστας έφτασε στην πρώτη πεντάδα, κερδίζοντας μια θέση ανάμεσα στους κορυφαίους. «Το επίπεδο ήταν τρομακτικά υψηλό. Για μένα το top 5 ήταν κατόρθωμα. Όταν βλέπεις επαγγελματίες από όλο τον κόσμο, καταλαβαίνεις πού βρίσκεσαι», λέει.

Από τη Ρουμανία στην Αθήνα … με γαστρεντερίτιδα

Μία μόλις εβδομάδα μετά, σειρά είχε η Αθήνα. Όμως εκεί, τα πράγματα έγιναν δύσκολα – πραγματικά δύσκολα. Γυρνώντας από τη Ρουμανία, ο Κώστας Μπότσιογλου εμφανίζει οξεία γαστρεντερίτιδα, μια κατάσταση καταστροφική για αθλητή που πρέπει να σταθεί στη σκηνή ξηρός, σταθερός και απόλυτα ελεγχόμενος. «Αδειάζει το σώμα, δεν μπορεί να κρατήσει, δεν μπορείς να φας … Είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί. Δούλευα κόντρα στη φύση», εξηγεί. Με αυστηρή καθοδήγηση από τον προπονητή του Βασίλη Κατσαρό – Ορεστιαδίτης και εκείνος, από την Καβύλη, που ζει στην Κύπρο – πίεση, πειθαρχία και πολλή επιμονή, κατάφερε όχι μόνο να συμμετάσχει, αλλά και να διακριθεί. Τρίτη θέση, με περίπου «70%» απόδοση σε σύγκριση με την κορυφή της φόρμας του στη Ρουμανία. «Ο περισσότερος κόσμος θα έλεγε “Μην πας!”. Αλλά είχα στο μυαλό μου ότι φέτος άφησα τον αγώνα της Θεσσαλονίκης. Δεν ήθελα να χάσω άλλον».

10 κιλά μυϊκής μάζας σε μια σεζόν

Ο Κώστας σημαδεύει τη φετινή του χρονιά με μια εντυπωσιακή μεταμόρφωση: από 94 κιλά, ανέβηκε στα 104 κιλά αγωνιστικού βάρους. Περιγράφει: «Δέκα κιλά καθαρά μυϊκά σε μια σεζόν … Δεν το πιστεύει εύκολα κάποιος, αλλά το καταφέραμε. Κι αυτό σε κατηγορία που έχει ανέβει επίπεδο και ανταγωνισμό». Κατόπιν, αναφέρεται και στις απαιτήσεις της ηλικίας: «Το σώμα ωριμάζει διαφορετικά από τα 35 μέχρι τα 42–43. Μετά καλό είναι να αποσύρεσαι από το αγωνιστικό κομμάτι – όχι από την άθληση, αυτή είναι για όλη τη ζωή».

«Ήμουν πολύ αδύνατος…» – Πειθαρχία, πρόγραμμα, οικογένεια

Η σχέση του με τη γυμναστική ξεκινά στα 14 του χρόνια. «Ήμουν πάρα πολύ αδύνατος. Ο πατέρας μου μού έλεγε: πώς είσαι έτσι; Πήγαινε γυμναστήριο να πάρεις λίγο πλάτες». Θυμάται να τρώει «κατσαρόλες φαγητό» χωρίς αποτέλεσμα – μέχρι που το γυμναστήριο έγινε τρόπος ζωής. Σήμερα, αποτελεί έναν από τους πιο σταθερούς και υποσχόμενους αθλητές της περιοχής, με στήριξη από τον προπονητή του και βαθιά πίστη στη διαδικασία. Παράλληλα με την αγωνιστική του πορεία, ο Κώστας εργάζεται ως στρατιωτικός εδώ και 20 χρόνια (Επιλοχίας ΕΠΟΠ σήμερα), ενώ η σύζυγός του υπηρετεί επίσης στον Στρατό. Οι απαιτήσεις της δουλειάς, οι υπηρεσίες, οι βάρδιες και οι υποχρεώσεις της οικογένειας – είναι και πατέρας δύο παιδιών – κάνουν το πρόγραμμά του ακόμη πιο δύσκολο. Παρ’ όλα αυτά, το προπονητικό πλάνο τηρείται αυστηρά – κι εκεί οφείλει την επιτυχία του. «Όταν έχεις στόχο, πρέπει να βάλεις πρόγραμμα. Αλλιώς δεν γίνεται. Η πειθαρχία είναι το Α και το Ω», λέει. Και πράγματι, στη ζωή του χωρούν όλα: το επάγγελμα, η οικογένεια, η βοήθεια των γονιών του στους πάγκους της λαϊκής αγοράς, η προπόνηση – αλλά και η μουσική, αφού τα τελευταία χρόνια ανεβαίνει στη σκηνή και ως μουσικός, παίζοντας ζωντανά σε μαγαζιά της περιοχής.

«Τώρα ξεκινάνε τα καλά»

Μετά από μια εξαντλητική αλλά λαμπρή σεζόν, ο Κώστας Μπότσιογλου κοιτάζει τώρα μπροστά με ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση: «Τώρα έχουμε βρει τους ρυθμούς μας. Με τον προπονητή έχουμε “δέσει”. Το επίπεδο ανεβαίνει. Και τώρα ξεκινάνε τα καλά»!