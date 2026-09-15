Παρατείνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών, για τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις προκηρύξεις πρόσληψης Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) στους τρεις Κλάδους και στα Κοινά Σώματα Νομικού και Πληροφορικής των Ενόπλων Δυνάμεων, για το έτος 2026.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής ‘Αμυνας, αφορά: την πλήρωση 370 θέσεων ΕΠ.ΟΠ. στο Στρατό Ξηράς και την πλήρωση 350 θέσεων ΕΠ.ΟΠ. στο Πολεμικό Ναυτικό, σε δύο διαγωνισμούς

Επιπλέον, αφορά την πλήρωση 250 θέσεων ΕΠ.ΟΠ. στην Πολεμική Αεροπορία, την πλήρωση 5 θέσεων ΕΠ.ΟΠ. στο Κοινό Νομικό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων, και, τέλος, την πλήρωση 25 θέσεων ΕΠ.ΟΠ. στο Κοινό Σώμα Πληροφορικής των Ενόπλων Δυνάμεων,

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση αυτή ελήφθη καθώς η προκήρυξη και μεγάλο μέρος της περιόδου υποβολής συνέπεσαν με τον Αύγουστο, γεγονός που δημιούργησε πρακτικές δυσκολίες σε πολλούς υποψηφίους λόγω θερινών αδειών και απουσίας από τον τόπο κατοικίας τους.

Παράλληλα, στα αρμόδια «help desks» καταγράφηκε σημαντικός αριθμός σχετικών αιτημάτων για επιπλέον χρόνο, ενώ η παράταση συνδέεται άμεσα και με το ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί.

Σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία των Γενικών Επιτελείων, ο αριθμός των αιτήσεων που έχουν ήδη υποβληθεί υπερκαλύπτει τις διαθέσιμες θέσεις.

Ωστόσο, οι ίδιες πληροφορίες, διευκρινίζουν ότι η υπερκάλυψη αφορά τον αριθμό των υποβληθεισών αιτήσεων και όχι τον τελικό αριθμό των κατάλληλων υποψηφίων, καθώς εκκρεμούν ο έλεγχος των δικαιολογητικών, οι υγειονομικές εξετάσεις και οι αθλητικές δοκιμασίες.