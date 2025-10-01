Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία του Πτελεού, μετά την είδηση για τον θάνατο του 52χρονου Θανάση Νεοχωρίτη, σε σπηλιά βάθους 25 μέτρων στη Λάρισα, κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του να ανακαλύψει …λίρες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του larissa.net, ο 53χρονος με καταγωγή από τον Πτελεό, διέμενε στον Βόλο, όπου και εργάζονταν σε εργοστάσιο στη Βιομηχανική περιοχή. Ήταν εργένης και οι γονείς του έχουν αποβιώσει εδώ και αρκετά χρόνια.

Μιλώντας στο magnesianews.gr συγγενείς του 53χρονου, τόνισαν ότι «έπεσαν από τα σύννεφα», μιας και κανείς δεν ήξερε για τη δράση του.

«Δεν μας είχε πει ποτέ για τη δραστηριότητά του ή ότι σκέφτεται να ψάξει για λίρες ή χρυσό», είπαν συγγενείς του.

Ο νεκρός παρέμεινε εγκλωβισμένος για ώρες σε αυτοσχέδιο άνοιγμα μήκους περίπου 25 μέτρων.

Παρά την παροχή οξυγόνου, τις προσπάθειες ΚΑΡΠΑ και τη χρήση απινιδωτή, δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στη ζωή.

Η δύσκολη επιχείρηση απεγκλωβισμού

Η κινητοποίηση ξεκίνησε γύρω στις 12:30 το μεσημέρι. Η επιχείρηση κράτησε πολλές ώρες, καθώς χρειάστηκε να κατασκευαστούν ειδικά υποστηλώματα ώστε να προσεγγίσουν με ασφάλεια οι πυροσβέστες τον εγκλωβισμένο. Μάλιστα, σε μία φάση σημειώθηκε κατολίσθηση, που καθυστέρησε ακόμη περισσότερο το έργο.

Όταν ο 53χρονος εντοπίστηκε από τους άνδρες της ΕΜΑΚ, αρχικώς δεν απαντούσε στα κελεύσματα των πυροσβεστών.

Στην πορεία ανέκτησε τις αισθήσεις του και σύμφωνα με μαρτυρίες πυροσβεστών, κατά την ανάσυρσή του παραπονέθηκε ότι πονούσε στα πλευρά.

Τελικά τα τραύματά του αποδείχτηκαν θανάσιμα.

Η σορός του έχει μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, η οποία θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου του.

Το χρονικό και οι υπόνοιες για χρυσοθηρία

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη σπηλιά βρίσκονταν συνολικά τρία άτομα που είχαν στήσει πρόχειρο «εργοτάξιο», αναζητώντας –όπως εκτιμάται– χρυσές λίρες, ακολουθώντας τοπικό θρύλο. Η αρχική παρέα φέρεται να ήταν τετραμελής.

Μεταξύ τους και ένας 77χρονος, ο οποίος αντιμετώπισε έντονη δύσπνοια και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ωστόσο, μετά την παροχή φροντίδας κρατείται πλέον από τις αστυνομικές αρχές, καθώς εμπλέκεται στην υπόθεση. Ο ίδιος κατάγεται από τον Αλμυρό, όπου δραστηριοποιείται επαγγελματικά διατηρώντας γραφείο τελετών.

Οι άλλοι δύο που βρίσκονταν μαζί με τον 53χρονο εγκατέλειψαν το σημείο και αναζητούνται για καταθέσεις.

Η Αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, με το σενάριο της παράνομης χρυσοθηρίας να παραμένει στο μικροσκόπιο. Συλλέγονται στοιχεία για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 53χρονος εγκλωβίστηκε και έχασε τη ζωή του.