Ο γιατρός καταδικάστηκε σε κάθειρξη 7 ετών και 3 μηνών, αφού κρίθηκε ένοχος για τον θάνατο της 14χρονης Γεωργίας από την Επανομή Θεσσαλονίκης, ύστερα από χειρουργική επέμβαση τοποθέτησης γαστρικού δακτυλίου, τον Ιούνιο του 2021.

Το κατηγορητήριο και η πλαστογραφία πριν το χειρουργείο

Μετά από μια εξαντλητική ακροαματική διαδικασία, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο (ΜΟΔ) Γιαννιτσών εξέδωσε την ετυμηγορία του, κρίνοντας τον γιατρό ένοχο για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης και το πλημμέλημα της πλαστογραφίας.

Αντίθετα, ο κατηγορούμενος αθωώθηκε για το πλημμέλημα της υπεξαγωγής εγγράφου.

Οι δύο τελευταίες κατηγορίες σχετίζονταν άμεσα με τις μεθοδεύσεις του γιατρού γύρω από την επέμβαση.

Το δικαστήριο δέχθηκε ότι ο χειρουργός πλαστογράφησε την υπογραφή της 14χρονης Γεωργίας στα επίσημα έγγραφα συναίνεσης ενόψει του χειρουργείου, ενώ η υπεξαγωγή αφορούσε το βίντεο της επέμβασης, το οποίο οι γονείς ζητούσαν επίμονα, προκειμένου να προσφύγουν στην Ποινική Δικαιοσύνη.

Ελεύθερος με εγγύηση, αλλά με «μπλόκο» σε κάθε ιατρική πράξη

Το δικαστήριο απέρριψε όλα τα ελαφρυντικά που ζήτησε η υπεράσπιση του γιατρού.

Ωστόσο, αποφασίστηκε η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη, γεγονός που σημαίνει ότι ο γιατρός δεν θα οδηγηθεί άμεσα στη φυλακή, αλλά υπό εξαιρετικά σκληρούς περιοριστικούς όρους που περιλαμβάνουν:

Καταβολή χρηματικής εγγυοδοσίας ύψους 10.000 ευρώ. Απόλυτη απαγόρευση διενέργειας οποιασδήποτε ιατρικής πράξης μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. Παρεπόμενη ποινή οριστικής απαγόρευσης άσκησης επαγγέλματος για ένα έτος.

Στην απολογία του, ο χειρουργός αρνήθηκε κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες, επιμένοντας ότι λειτούργησε με βάση τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και επικαλούμενος τη μακρά του εμπειρία σε επεμβάσεις κατά της παχυσαρκίας.

Το σκοτεινό παρελθόν: Άλλοι δύο αμετάκλητοι θάνατοι ασθενών

Αυτό που προκαλεί ίλιγγο στην υπόθεση είναι ότι ο συγκεκριμένος γιατρός δεν βρισκόταν για πρώτη φορά αντιμέτωπος με τέτοια τραγωδία.

Όπως αποκαλύφθηκε στο δικαστήριο, ο χειρουργός έχει ήδη καταδικαστεί άλλες δύο φορές σε ποινές φυλάκισης (με τριετή αναστολή) για τους θανάτους ισάριθμων ασθενών του, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους μετά από ανάλογες επεμβάσεις γαστρικού δακτυλίου. Οι δύο αυτές καταδίκες είναι πλέον νομικά αμετάκλητες.

Το βεβαρυμμένο αυτό ιστορικό είχε οδηγήσει νωρίτερα το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, κατά το στάδιο της παραπομπής του για τον θάνατο της 14χρονης, να του επιβάλει τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης συμμετοχής σε οποιοδήποτε χειρουργείο μέχρι τη διεξαγωγή της παρούσας δίκης.

Η απόφαση των Γιαννιτσών έρχεται να δικαιώσει ηθικά την οικογένεια της Γεωργίας, που πάλευε επί πέντε χρόνια για να αποδείξει την αλήθεια.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση άρχισε να διερευνάται όταν ο πατέρας της 14χρονης Γεωργίας και ιερέας, πατήρ Βησσαρίων Καντούνης, μέσω ανάρτησής του, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, κατήγγειλε ότι η 14χρονη μεταφέρθηκε σε γνωστό Ιατρικό Κέντρο της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να υποβληθεί στη διαδικασία τοποθέτησης γαστρικού δακτυλίου με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της από ιατρικό λάθος.

Ο ιερέας υποστήριξε με βεβαιότητα ότι ο χειρουργός που διενήργησε την επέμβαση υπέπεσε σε σοβαρό ιατρικό λάθος, καθώς η Γεωργία κατέληξε μόλις δύο ημέρες μετά την έξοδό της από το χειρουργείο, χωρίς να έχει προλάβει να αναρρώσει.

Ανάρτηση που δημοσίευσε στις 20 Ιουνίου του 2021 αναφέρει: «Το παιδακι μου εφυγε για τους ουρανους εξ αιτιας ιατρικου λαθους. Η εξοδιος ακόλουθια την Τρίτη στις 16.00 στον Ιστορικό Ιερό Ναό Κοιμησεως Θεοτόκου Επανομης.»

«Είναι φυσιολογικό να πονάει» – Οι καθησυχαστικές απαντήσεις του γιατρού

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του πατέρα, η 14χρονη παρουσίασε αμέσως μετά την επέμβαση έντονη δυσφορία και αφόρητους πόνους, οι οποίοι συνεχώς επιδεινώνονταν. Ανίκανος να βλέπει το παιδί του να υποφέρει, ο αναστατωμένος ιερέας επικοινώνησε επανειλημμένα με τον θεράποντα ιατρό, μεταφέροντάς του την έντονη ανησυχία του για την κατάσταση της υγείας της κόρης του.

Η αντίδραση του χειρουργού, ωστόσο, ήταν καθησυχαστική, γεγονός που αποδείχθηκε μοιραίο.

Ακούγοντας τις εκκλήσεις του πατέρα, ο γιατρός επέμενε ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας, ισχυριζόταν ότι είναι απολύτως φυσιολογικό να πονάει ένας ασθενής μετά από μια τέτοια εγχείρηση και διαβεβαίωνε την οικογένεια ότι όλα θα πάνε καλά και ότι η κατάσταση βρισκόταν υπό έλεγχο.

Το ξέσπασμα στο διαδίκτυο και ο δρόμος προς τη Δικαιοσύνη

Οι διαβεβαιώσεις αυτές διαψεύστηκαν με τον πλέον τραγικό τρόπο, καθώς ο οργανισμός της ανήλικης δεν άντεξε. Η ανάρτηση του πατέρα στο Facebook προκάλεσε αμέσως κύμα συμπαράστασης από την τοπική κοινωνία της Επανομής και ολόκληρης της χώρας.

Η συγκεκριμένη καταγγελία για τη μετεγχειρητική αμέλεια και την αδιαφορία απέναντι στα συμπτώματα της 14χρονης αποτέλεσε τον συνδετικό κρίκο για την ποινική δίωξη που ασκήθηκε στη συνέχεια, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης που οδήγησε τον χειρουργό στο εδώλιο του κατηγορουμένου, και τελικά στην καταδίκη του.