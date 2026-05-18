Τις πρώτες επτά προφυλακίσεις μετρούν ήδη τα μέλη από τις δύο εγκληματικές οργανώσεις ,που έκαναν κλοπές αυτοκινήτων σε Αττική και Βοιωτία ,διακίνηση ναρκωτικών ,εμπορία ανθρώπων ακόμα και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Στη δικογραφία αναφέρονται συνολικά 125 άτομα και το εντυπωσιακό είναι ότι οι εντολές δίνονταν από δύο άτομα που είχαν το ρόλο του «Διευθυντή « από τη φυλακή και συγκεκριμένα από το Μαλανδρίνο.

Πρόσωπο -κλειδί είναι ένας έγκλειστος με το παρατσούκλι «Γέρος» με τον συνεργό του ,επίσης έγκλειστο, να λειτουργεί ως ο συνδετικός κρίκος μεταξύ του «Γέρου» και των φυσικών αυτουργών.

Η «Ζούγκλα» αποκαλύπτει ότι ο «Γέρος» όχι μόνο έδινε εντολές αλλά φαίνεται να χρηματοδοτεί τους φυσικούς αυτουργούς ,προκειμένου να καλύψουν τα έξοδα μετακίνησής τους προς την Αθήνα όπου και κλέβουν αυτοκίνητα.

Οι αρχές εντόπισαν ότι σε μία περίπτωση που οι κλέφτες λειτούργησαν αυτόνομα χωρίς την εντολή του «Γέρου»,ο δεύτερος κανονίζει την επιστροφή του οχήματος στον ιδιοκτήτη του με το ..αζημίωτο.

Ο δεύτερος κρατούμενος ξεκίνησε την δράση του από τις φυλακές Ναυπλίου και τη συνέχισε και στο Μαλανδρίνο. Επειδή μάλιστα δεν είχε τηλέφωνο στη φυλακή αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει το κοινόχρηστο καρτοτηλέφωνο με τις συνομιλίες να αποκαλύπτουν τις εντολές για τις παρανομίες.

«Οικογενειακή επιχείρηση» και ο οπλισμός

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της δράσης κατηγορούμενων ήταν το γεγονός ότι ορισμένοι ήταν συγγενείς μεταξύ τους όπως αδέρφια ,θείοι ακόμα και γαμπροί. Οι αρχές διαπίστωσαν ότι συγγενείς επισκέπτονταν ή τηλεφωνούσαν στους βασικούς κρατούμενους και έπαιρναν εντολές ,πιστεύοντας έτσι ότι δεν κινούν υποψίες.

Ανάμεσα στις κατηγορίες υπάρχει και αυτή της παράνομης κατοχής και εμπορίας οπλισμού. Από τις καταγεγραμμένες συνομιλίες προκύπτει ότι κατηγορούμενος λειτουργούσε ως οργανωμένος έμπορος όπλων με απόλυτη γνώση στις τιμές της παράνομης αγοράς. Για παράδειγμα η κοστολόγηση ενός καινούριου Glock 17 ήταν στις 4.000 ευρώ.

Στην πλάτη του έχει και μαστροπεία σε βάρος μίας κοπέλας μόλις 19 ετών με τον ίδιο να καθορίζει την αμοιβή που άρχιζε από 200 ευρώ.

Ήταν συχνός πελάτης σε καζίνο και έπαιζε τα χρήματα που «κέρδιζε» ακόμα και σε στοιχήματα στο διαδίκτυο .Επιπλέον αγόρασε ένα Ρόλεξ αξίας 13.000 ευρώ αλλά και ένα αυτοκίνητο αξίας 20.000 ευρώ.Μάλιστα το συγκεκριμένο όχημα ήρθε παράνομα από την Αλβανία.Και όλα αυτά ενώ στις φορολογικές του δηλώσεις το 2023 και το 2024 εμφανίζει μηδενικό εισόδημα.

Αφορμή για τις συλλήψεις στάθηκαν οι κλοπές αυτοκινήτου και μοτοσυκλέτας στο Περιστέρι που οδήγησε αρχικά στα μέλη της 1ης εγκληματικής οργάνωσης και στη συνέχεια στα μέλη της 2ης εγκληματικής οργάνωσης.