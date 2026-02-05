Έντονη σεισμική δραστηριότητα σημειώθηκε σε περιοχές γύρω από την Καστοριά από το απόγευμα της Τετάρτης 4 Φεβρουαρίου έως και το ξημέρωμα της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου 2026, καθώς πραγματοποιήθηκαν συνολικά επτά σεισμικές δονήσεις που έγιναν ιδιαίτερα αισθητές σε όλη την περιοχή.

Η δραστηριότητα ξεκίνησε από την περιοχή δυτικά της Κρυσταλλοπηγής, προς την Κορυτσά, όπου καταγράφηκαν πέντε δονήσεις με τα εξής χαρακτηριστικά:

20:18: 2,3 Ρίχτερ , 24 χλμ Δυτικά της Κρυσταλλοπηγής με εστιακό βάθος 15 χλμ,

20:43: 2,1 Ρίχτερ, 21 χλμ Δυτικά της Κρυσταλλοπηγής, με εστιακό βάθος 10 χλμ,

20:50: 3,7 Ρίχτερ, 23 χλμ Δυτικά της Κρυσταλλοπηγής, με εστιακό βάθος 10 χλμ,



21:00: 3,0 Ρίχτερ, 20 χλμ Δυτικά της Κρυσταλλοπηγής, με εστιακό βάθος 10 χλμ,

21:40: 1,9 Ρίχτερ, 23 χλμ Δυτικά της Κρυσταλλοπηγής, με εστιακό βάθος 15 χλμ.

Η σεισμική δραστηριότητα συνεχίστηκε με δύο νέες δονήσεις σε διαφορετικά επίκεντρα, οι οποίες ανησύχησαν περαιτέρω τους κατοίκους.

Συγκεκριμένα στο Πισοδέρι Φλώρινας, σημειώθηκε σεισμός μεγέθους 3,6 Ρίχτερ, με επίκεντρο 20,9 χλμ Νοτιοδυτικά από το Πισοδέρι και εστιακό βάθος μόλις 5 χλμ.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου και ώρα 00:10, καταγράφηκε σεισμός μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με επίκεντρο 18 χλμ Δυτικά της Κρυσταλλοπηγής Φλώρινας και εστιακό βάθος 9,7 χλμ.

Από τη σεισμική δραστηριότητα δεν έχουν αναφερθεί υλικές ζημιές, ενώ οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου.