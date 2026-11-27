Ένα 7χρονο παιδί εμφανίζεται να οδηγεί φορτηγό όχημα σε χώρο εταιρείας όπου πραγματοποιούνταν εργασίες μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, εκτελώντας επικίνδυνους ελιγμούς, την ώρα που άλλα βαρέα οχήματα και ανυψωτικά μηχανήματα κινούνταν σε κοντινή απόσταση.

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε μέσα από βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο εντόπισαν αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας την Παρασκευή (27/11), έπειτα από την εξέταση του οπτικού υλικού, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν έναν 53χρονο άνδρα, ο οποίος βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού και βιντεοσκοπούσε το παιδί την ώρα που οδηγούσε.

Σε βάρος του 53χρονου, καθώς και της μητέρας του 7χρονου, σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Οδηγούσε ανάμεσα σε φορτηγά και γερανούς

Στο βίντεο που εντόπισαν οι αστυνομικοί, ο 7χρονος φαίνεται να βρίσκεται πίσω από το τιμόνι φορτηγού, σε ανοιχτό χώρο εταιρείας όπου ήταν στοιβαγμένα εμπορευματοκιβώτια.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το παιδί πραγματοποιούσε στροφές, ελιγμούς, φρεναρίσματα και απότομες ακινητοποιήσεις, παρότι δεν είχε την ηλικία ή τη δυνατότητα νόμιμης οδήγησης ενός τέτοιου οχήματος.

Την ίδια στιγμή, σε μικρή απόσταση κινούνταν άλλα φορτηγά, τα οποία συμμετείχαν σε εργασίες μετακίνησης και στοίβαξης εμπορευματοκιβωτίων με τη βοήθεια γερανών και ανυψωτικών μηχανημάτων.

Η παρουσία βαρέων οχημάτων και μηχανημάτων στον χώρο, σε συνδυασμό με τους ελιγμούς του φορτηγού που οδηγούσε το παιδί, δημιουργούσε, σύμφωνα με την Αστυνομία, ακραίο κίνδυνο τόσο για τον ανήλικο όσο και για τα υπόλοιπα άτομα που βρίσκονταν στο σημείο.

Ο 53χρονος καθόταν δίπλα στο παιδί και το βιντεοσκοπούσε

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι ο 53χρονος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε από την Αστυνομία, δεν βρισκόταν απλώς στον χώρο του περιστατικού.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, καθόταν στη θέση του συνοδηγού του φορτηγού, καταγράφοντας με βίντεο τον 7χρονο την ώρα που εκείνος χειριζόταν το όχημα.

Το συγκεκριμένο υλικό αναρτήθηκε στη συνέχεια σε δημοφιλές κοινωνικό δίκτυο, γεγονός που οδήγησε στον εντοπισμό του από τους αστυνομικούς.

Οι Αρχές προχώρησαν στην ανάλυση του βίντεο, προκειμένου να διαπιστώσουν την ταυτότητα του ενήλικου που εμφανιζόταν στο όχημα.

Από την έρευνα προέκυψαν τα στοιχεία του 53χρονου, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ο συνεπιβάτης που κατέγραφε την επικίνδυνη οδήγηση.

Δικογραφία και για τη μητέρα του 7χρονου

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης, οι αστυνομικοί σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του 53χρονου και της μητέρας του ανήλικου παιδιού, για το αδίκημα της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. δεν διευκρινίζει εάν η μητέρα βρισκόταν στον χώρο κατά τη διάρκεια του περιστατικού ή ποιος ήταν ο ακριβής ρόλος της.

Επίσης, δεν αναφέρεται η ημερομηνία κατά την οποία καταγράφηκε το βίντεο, ούτε γνωστοποιείται η ακριβής τοποθεσία των εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος θα αξιολογήσει τα στοιχεία της υπόθεσης.

Πώς εντοπίστηκε το βίντεο από την Τροχαία

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο των ελέγχων που πραγματοποιεί η Ειδική Ομάδα Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α., με στόχο τον εντοπισμό επικίνδυνων και παραβατικών οδηγικών συμπεριφορών που δημοσιεύονται στο διαδίκτυο.

Οι αστυνομικοί παρακολουθούν δημόσια διαθέσιμο υλικό σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και εξετάζουν περιπτώσεις στις οποίες καταγράφονται ενέργειες που ενδέχεται να θέτουν σε κίνδυνο την οδική ασφάλεια.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η ανάρτηση του βίντεο αποτέλεσε το στοιχείο που οδήγησε στην αστυνομική διερεύνηση και στην ταυτοποίηση του 53χρονου.

Το γεγονός ότι ένα παιδί μόλις επτά ετών βρισκόταν στο τιμόνι βαρέος οχήματος, σε έναν χώρο όπου λειτουργούσαν γερανοί και κινούνταν άλλα φορτηγά, αποτέλεσε τον βασικό λόγο για τον οποίο οι Αρχές προχώρησαν στον σχηματισμό δικογραφίας.