Η αντίστροφη μέτρηση για το απόλυτο event ξεκίνησε! Στις 6 & 7 Σεπτεμβρίου, απογειωνόμαστε με την Athens Flying Week – Tanagra International Airshow! Η μεγαλύτερη αεροπορική επίδειξη της Ανατολικής Μεσογείου επιστρέφει πιο δυνατή και πιο εντυπωσιακή από ποτέ στην Αεροπορική Βάση της Τανάγρας!

Μπείτε στο more.com και κλείστε ΤΩΡΑ το εισιτήριο που θα σας…απογειώσει!

Δεκάδες μαχητικά, ακροβατικά και μεταφορικά αεροσκάφη και τουλάχιστον 16 διεθνείς συμμετοχές, εγγυώνται ένα καθηλωτικό αεροπορικό σόου για χιλιάδες φίλους της Athens Flying Week! Η διοργάνωση που έχει γίνει πλέον θεσμός, θα φιλοξενήσει και φέτος τα πιο σύγχρονα αεροπλάνα και ελικόπτερα αλλά και θρύλους του παρελθόντος!

Μαχητικά από Ελλάδα και Eξωτερικό

Στην πρώτη γραμμή της Athens Flying Week 2025 βρίσκονται τα γαλλικά Rafale, με το Rafale SoloDisplay να επιστρέφει στην Τανάγρα με ανανεωμένο πρόγραμμα που κόβει την ανάσα, ο «τίγρης» της Πολωνίας – το F-16 Tiger Demo – που συγκαταλέγεται στα πιο εντυπωσιακά αεροσκάφη επιδείξεων στον κόσμο, το γερμανικό Eurofighter Typhoon της TaktLwG31 “Boelcke” που θα εμφανιστεί για πρώτη φορά μπροστά στο ελληνικό κοινό και υπόσχεται να αφήσει τους πάντες με το στόμα ανοιχτό, το εντυπωσιακό ιταλικό Tornado που επίσης κάνει ντεμπούτο στην Τανάγρα και το AW139, τα αυστριακά Pilatus PC-7 που μαγεύουν μικρούς και μεγάλους, όπως και τα PC-9 από τη Σλοβενία! Και μια έκπληξη της τελευταίας στιγμής! Στην Τανάγρα για την Athens Flying Week 2025, θα βρεθεί και το συγκλονιστικό Eurofighter Typhoon της Βασιλικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας αλλά και οι ακροβάτες των αιθέρων Phoenix Paramotor που θα εντυπωσιάσουν και τους πιο απαιτητικούς θεατές!

Από τη μεγαλύτερη αεροπορική γιορτή δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα Demo Teams της Πολεμικής Αεροπορίας, με το F-16 ΖΕΥΣ και το Τ-6 Δαίδαλος να μοιράζουν συγκινήσεις και αδρεναλίνη! Μαζί τους, θα πετάξουν και τα F-16

Viper, τα Rafale, τα Mirage 2000-5, τα ολοκαίνουργια Μ-346 και τα θρυλικά F-4 Phantom που αποτελούν το «ιερό δισκοπότηρο» των απανταχού φίλων της αεροπορίας!

Μαζί με τη dream team της Πολεμικής Αεροπορίας, στην Athens Flying Week 2025 θα λάβουν μέρος και όλα τα πτητικά μέσα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων σε σχηματισμούς και σύνθετα σενάρια με τη συμμετοχή τμημάτων Ειδικών Επιχειρήσεων του ΓΕΕΘΑ!

Θρύλοι των αιθέρων

Η Athens Flying Week σας ταξιδεύει στον χρόνο και εκτός από τα σύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη φιλοξενεί και θρυλικά Warbirds, όπως το Supermarine Spitfire MJ755 και το Τ6 Harvard που επανήλθαν σε πτήσιμη κατάσταση με τη δωρεά του ιδρύματος «Ίκαρος» και μετά από δεκαετίες επιστρέφουν και πάλι στους ελληνικούς ουρανούς!

Και φυσικά, από τη μεγαλύτερη γιορτή της αεροπορίας δεν θα μπορούσαν να λείπουν και οι πολιτικές συμμετοχές, όπως ο αγαπημένος του ελληνικού κοινού Luca Bertossio, o εκπληκτικός Frank Van Houten γνωστός και ως Dutch Rush με το Sukhoi 26MX και η Γαλλίδα πρωταθλήτρια Μέλανι Αστλές, η πρώτη γυναίκα πιλότος που συμμετείχε στο περίφημο Red Bull Air Race αλλά και ο υπέροχος Luca Salvadori με το εντυπωσιακό Sliver Chicken!

Εκτός από τα μοναδικά εναέρια displays, στην Athens Flying Week ξεχωρίζει η στατική έκθεση με όλα τα αεροπλάνα και ελικόπτερα που συμμετέχουν στο Airshow, μεταξύ των οποίων το θηριώδες μεταγωγικό Α400 της γερμανικής αεροπορίας και ο «Ηρακλής» των αιθέρων, το C-130J της πολωνικής αεροπορίας, τα οποία μπορείτε να επισκεφθείτε και να φωτογραφηθείτε μαζί τους!

Και μην ξεχάσετε να επισκεφθείτε την εμπορική έκθεση με αναμνηστικά και ενθύμια από την Πολεμική Αεροπορία και όλους τους συμμετέχοντες αλλά και τις Αεροπορικές Σχολές από τις οποίες μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τη σταδιοδρομία στην πολεμική, τη γενική ή την πολιτική αεροπορία!

Και φυσικά, το πάρτι της Red Bull το βράδυ του Σαββάτου με καλεσμένη την DJ Xenia Ghali!

Η Athens Flying Week και ο συνδιοργανωτής μας, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σας περιμένουν για μία αξέχαστη αεροπορική εμπειρία!

Ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τα Γενικά Επιτελεία (ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ) για την αμέριστη υποστήριξή τους!

Κεφάλι ψηλά… και νιώστε τη μαγεία!

Εξασφαλίστε ΕΓΚΑΙΡΩΣ τη θέση σας μέσω του more.com και του επίσημου δικτύου μεταπωλητών! Μπείτε στο more.com και κλείστε ΤΩΡΑ το εισιτήριο που θα σας…απογειώσει!